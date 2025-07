El canvi de nom de Xavier Grasset revoluciona TV3

per Joan Grimal

El conegut presentador de TV3 ha fet un pas important no només en la seva carrera professional, sinó també en la seva identitat personal. Xavier Grasset, conductor del magazine vespertí "La selva", ha decidit canviar oficialment el seu nom al Registre Civil.

El canvi, que ha agafat per sorpresa fins i tot molts a la televisió pública catalana, coincideix amb la renovació del programa per a una segona temporada. Una nova etapa en què el presentador ha volgut alinear la seva imatge pública amb les seves arrels familiars i amb l’ortografia oficial del seu cognom.

De Graset a Grasset: la història darrere del canvi

El detonant va ser un regal molt especial: l’arbre genealògic de la seva família, elaborat per l’escriptor i traductor Yannick Garcia. En aquest document hi apareix registrat un avantpassat amb el cognom "Grasset" ja l’any 1577 a Vila-seca, cosa que demostra que aquesta forma ortogràfica és l’originària i correcta.

| ACN, TV3, XCatalunya

Durant segles, per errors de capellans, funcionaris o transcripcions errònies, el cognom va perdre una de les esses. Aquest tipus de fluctuacions eren habituals abans que existissin normes ortogràfiques oficials. Ara, Grasset ha decidit que és moment de corregir l'equivocació i d’honorar el seu llinatge tal com va ser concebut.

La influència de la llengua i la cultura

El presentador no podia passar per alt la importància d’adaptar el seu nom a l’ortografia de l’Institut d’Estudis Catalans. En paraules del mateix Graset —ara Grasset—: “També m’he corregit el segon cognom: ara soc Foraster, abans era acabat amb 'é', i he posat la 'i' entre els cognoms.”

| TV3

Un gest que, com ell mateix reconeix, és com fer obres a casa: “Ja que tirem parets, ho fem tot de cop.” La decisió no només l’afecta a ell, sinó també als seus descendents. Els seus fills, Bernat i Anna, que acaben de graduar-se de l’ESO, també portaran a partir d’ara el cognom correctament escrit: Grasset.

Renovació professional i personal

Aquest canvi de nom arriba en un moment simbòlicament molt potent. Després d’abandonar “Més 324”, el programa polític de culte que va presentar durant anys, Grasset va assumir la complicada tasca de ressuscitar les tardes de TV3 amb un format més fresc i dinàmic.

"La selva" ha aconseguit consolidar-se, i ha estat renovat per a una segona temporada que començarà el pròxim 8 de setembre. La transformació del cognom no és una simple anècdota. Representa també la consolidació d’un nou cicle professional, més centrat en l’entreteniment i menys en la política.

Un cas similar: Mikimoto

Grasset no és el primer rostre conegut de TV3 que decideix fer ajustos en la seva identitat. Un altre exemple és Miquel Calçada, més conegut com a Mikimoto, qui en el seu dia va renunciar al seu àlies artístic per anomenar-se oficialment Miquel Calçada i Olivella, amb ce trencada i conjunció copulativa inclosa.

Aquest tipus de decisions tenen implicacions que van més enllà de l’ego o del màrqueting. Són actes de reafirmació identitària, de respecte per la història familiar i també de coherència amb el compromís lingüístic i cultural que molts rostres de la televisió pública catalana senten com a propi.

Un nou Grasset a la graella de TV3

Qualsevol menció a Xavier Grasset s’haurà d’escriure correctament com Xavier Grasset i Foraster. TV3 encara no ha actualitzat les seves bases de dades, però la correcció no hauria de trigar. El canvi ja és oficial, i com a tal, ha de ser respectat. Perquè l’home que va salvar les tardes de TV3 també ha volgut salvar la memòria dels seus cognoms.