Embolic a la vista: La decisió de la família de Michu que ho canvia tot

Michu, coneguda per les seves batalles personals i el seu vincle amb la família Ortega Cano, deixa rere la seva mort un dilema que amenaça d'agitar dos clans. La custòdia de la seva filla Rocío. Amb només set anys, la petita hereta un conflicte legal i emocional el desenllaç del qual continua sent incert.

La seva voluntat per escrit trenca esquemes

Segons el periodista Kike Calleja, durant el programa Vamos a ver, Michu no només va expressar, sinó que “ho va deixar per escrit”, el seu desig que la seva filla fos cuidada per José Ortega Cano en cas que ella faltés. Aquest document sorgeix en un context delicat. El 2018 Michu va patir una greu malaltia cardíaca que la va fer replantejar-se el seu futur com a mare, i davant d'això, va voler assegurar-se que Rocío tingués un entorn estable i protector.

Tensions entre la família materna i paterna

La mare de Michu, Inma, ha fet pública la seva obstinació: “La nena es quedarà amb mi”, va assegurar en arribar al tanatori. I va reforçar el seu argument amb la proximitat i participació diària que ha tingut en la vida de la seva neta, cuidant-la mentre la seva filla estava ingressada o es recuperava.

En canvi, pel costat patern, Amador Mohedano admet que el seu desig seria que la nena romangués amb el clan Ortega Cano, per oferir-li “una escola millor, una vida millor”. Mentrestant, José Ortega Cano ha preferit mostrar-se equidistant, apel·lant que tot transcorri “dia a dia”, sense al·ludir directament a l'escrit de Michu.

Situació legal

Legalment, la pàtria potestat recauria en el pare, però José Fernando està incapacitat judicialment per problemes psiquiàtrics que arrossega des de fa més d'una dècada.

Les expertes en Dret de Família consultades per El Español coincideixen que, en aquest cas, s'obriria un procediment judicial per determinar la tutela, sent l'àvia materna o l'avi patern els candidats més probables.

El suposat testament hològraf on Michu exposa la seva voluntat es valoraria com a prova, tot i que haurà de complir amb formalitats notarials o ser avaluat pel jutge.

Context i reaccions públiques

Michu, de trenta-tres anys, va morir el passat 7 de juliol per complicacions cardíaques. Les tertúlies, encapçalades per figures com Joaquín Prat, han mostrat la seva preocupació per mantenir un to respectuós, evitant crítiques feridores sobre la vida personal de l'entorn. Mentrestant, les xarxes socials s'han convertit en un eco de condolences i peticions de privacitat per a la nena, demanant prudència en un tema tan delicat.

El futur de Rocío penja entre l'àvia que l'ha criada i l'avi a qui la seva mare va confiar responsabilitats. En els pròxims dies, se sabrà si l'estabilitat emocional prima sobre l'herència legal. Michu va deixar per escrit que la seva filla fos criada per Ortega Cano, però la seva família materna afirma que es queda amb la nena. Legalment, l'àvia materna i l'avi patern disputen la tutela, i un jutge prendrà la decisió oficial, ponderant el benestar de Rocío.