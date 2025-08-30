El rumor sobre Kate Middleton arriba a Alemanya i un famós diari decideix confirmar-lo

Un conegut diari alemany no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de confirmar un impactant rumor sobre Kate Middleton. I és que, segons ha revelat, la princesa de Gal·les hauria pres una nova decisió personal que ha deixat més d'un sense paraules.
Des que van començar les vacances d'estiu, han sortit a la llum diverses especulacions relacionades amb alguns dels integrants de la Família Reial britànica. Entre altres coses, s'havia assegurat que aquest any els prínceps de Gal·les no tenien previst passar part del seu descans estival a Balmoral.
A més, i per si no fos prou, algunes persones també havien afirmat que la intenció de Kate Middleton i la seva família era reduir el seu temps en aquest emblemàtic castell. Tanmateix, les últimes imatges que s'han publicat no diuen el mateix.
Malgrat els rumors, aquest diumenge 24 d'agost, els prínceps de Gal·les i els seus fills van viatjar fins a Balmoral per passar uns dies amb Carles III i la reina Camila.
Aquell dia, els fotògrafs van retratar Kate Middleton al vehicle al costat del príncep Guillem i els seus tres fills, mentre es dirigien al servei religiós de l'església Crathie Kirk.
Tanmateix, el que més va cridar l'atenció d'aquest moment va ser l'aparent canvi de look de la futura reina consort. I és que, a les imatges, podem veure que els cabells de la princesa de Gal·les tenen un color molt més clar de l'habitual.
En un primer moment, es va generar un gran debat al respecte, ja que molts consideraven que es tractava tan sols d'un efecte òptic. Altres, en canvi, van assegurar que Kate Middleton hauria optat per il·luminar la seva cabellera amb uns reflexos. Però ara el diari alemany Bunte ha esvaït tots els dubtes.
Un conegut diari alemany confirma l'últim rumor relacionat amb Kate Middleton
No hi ha cap dubte que el nou color de cabells de Kate Middleton s'ha convertit en el protagonista principal d'aquest instant. I és que, com era d'esperar, els rumors sobre el suposat canvi de look de la princesa no van trigar a sorgir.
Una sèrie d'especulacions que el citat mitjà alemany ja ha esvaït. Segons han pogut confirmar, en lloc del to fosc habitual, la futura reina consort va reaparèixer a Balmoral amb un ros mel lluminós.
Una decisió personal que no ha trigat a ser aplaudida per diversos mitjans de comunicació britànics. The Telegraph ha definit el ros “reial” de Kate Middleton com una autèntica “evolució” i considera que, als 43 anys, està marcant tendència.
Per la seva banda, Vogue també assenyala la princesa de Gal·les com una pionera en matèria de tendències, opinió amb la qual el Daily Mail no pot estar més d'acord. Tant és així que el titular que ha escollit per a l'ocasió és: “Kate brillava amb les seves noves ones brillants”.
Cal recordar que a l'abril Kate Middleton ja havia deixat enrere els seus característics cabells castanys foscos. En aquella ocasió va optar per un matís caramel que va marcar la transició cap a tons més clars. Comparades amb imatges d'anys anteriors, les transformacions evidencien com ha evolucionat el seu estil al llarg del temps.