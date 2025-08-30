El rumor de Kate Middleton llega a Alemania y un famoso periódico decide confirmarlo

Un conocido periódico alemán no se lo ha pensado dos veces a la hora de confirmar un impactante rumor sobre Kate Middleton. Y es que, según ha desvelado, la princesa de Gales habría tomado una nueva decisión personal que ha dejado a más de uno sin palabras.

Desde que comenzaron las vacaciones de verano, han salido a relucir varias especulaciones relacionadas con algunos de los integrantes de la Familia Real británica. Entre otras cosas, se había asegurado que este año Guillermo y Kate no tenían previsto pasar parte de su descanso estival en Balmoral.

| Europa Press

Además, y por si fuera poco, algunas personas también habían afirmado que la intención de Kate Middleton y su familia era reducir su tiempo en este emblemático castillo. Sin embargo, las últimas imágenes que se han publicado no dicen lo mismo.

A pesar de los rumores, este domingo 24 de agosto, los príncipes de Gales y sus hijos viajaron hasta Balmoral para pasar unos días con Carlos III y la reina Camila.

Aquel día, los fotógrafos retrataron a Kate Middleton en el vehículo junto al príncipe Guillermo y sus tres hijos, mientras se dirigían al servicio religioso de la iglesia Crathie Kirk.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de este momento fue el aparente cambio de look de la futura reina consorte. Y es que, en las imágenes, podemos ver que el pelo de la princesa de Gales tiene un color mucho más claro de lo habitual.

En un primer momento, se generó un gran debate al respecto, ya que muchos consideraban que se trataba tan solo de un efecto óptico. Otros, en cambio, aseguraron que Kate Middleton habría optado por iluminar su melena con unos reflejos. Pero ahora el medio alemán Bunte ha despejado todas las dudas.

Un conocido periódico alemán confirma el último rumor relacionado con Kate Middleton

No hay ninguna duda de que el nuevo color de cabello de Kate Middleton se ha convertido en el protagonista principal de este instante. Y es que, como era de esperar, los rumores sobre el supuesto cambio de look de la princesa no tardaron en surgir.

Una serie de especulaciones que el citado medio alemán ya ha despejado. Según han podido confirmar, en lugar del usual tono oscuro, la futura reina consorte reapareció en Balmoral con un rubio miel luminoso.

| Europa Press

Una decisión personal que no ha tardado en ser aplaudida por varios medios de comunicación británicos. The Telegraph ha definido el rubio “real” de Kate Middleton como una auténtica “evolución” y considera que, a sus 43 años, está marcando tendencia.

Por su parte, Vogue también señala a Kate como una pionera en materia de tendencias, opinión con la que el Daily Mail no puede estar más de acuerdo. Tanto es así que el titular que ha escogido para la ocasión es: “Kate brillaba con sus nuevas ondas brillantes”.

Cabe recordar que en abril Kate Middleton ya había dejado atrás su característico cabello castaño oscuro. En esa ocasión optó por un matiz caramelo que marcó la transición hacia tonos más claros. Comparadas con imágenes de años anteriores, las transformaciones evidencian cómo ha evolucionado su estilo a lo largo del tiempo.