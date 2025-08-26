Logo xcatalunya.cat
Gent

La Rosa es planta a 'Pasapalabra' i destapa l'últim que ha passat: 'Anem a...'

Rosa Rodríguez viu un dels seus dies més complicats des que va arribar al programa 'Pasapalabra' per primera vegada

per Vanesa González, Brahim Yaabed

Durant l'última emissió de Pasapalabra, Rosa va tornar a sorprendre tots els fans del concurs després de plantar-se en un dels moments més decisius de la tarda. I tot per destapar què és l'últim que havia passat en el seu històric enfrontament amb Manu.

Aquest dilluns, 25 d'agost, Manu va haver d'enfrontar-se a la Cadira Blava abans de disputar el seu programa 323 a Pasapalabra, després de tancar la setmana passada perdent contra la concursant gallega.

Tanmateix, i malgrat aquest petit contratemps, el jove es va endur dues bones notícies. D'una banda, va aconseguir superar aquest desafiament inicial. A més, Roberto Leal li va confirmar que, en aquell precís instant, havia aconseguit acumular 201.600 euros al seu pot personal.

“El doble que el pot amb què vas començar a jugar”, li va recordar el presentador de Pasapalabra a l'inici de l'emissió. Una quantitat que podria haver augmentat gràcies als 2.032.000 euros que aquell dia hi havia en joc.

Com era d'esperar, tant el concursant madrileny com Rosa ens van tornar a regalar un Rosco final, el número 193 del seu històric enfrontament, carregat de tensió fins a l'últim moment.

Tanmateix, en aquesta ocasió, Manu va aconseguir imposar-se a la seva rival. Moment en què Rosa es va plantar per compartir amb tots els fans de Pasapalabra quin seria el seu següent moviment. “Anem a provar…”, va assegurar la concursant gallega.

Rosa frena el Rosco de Pasapalabra per anunciar l'última decisió que havia pres

Un dia més, Manu va ser l'encarregat de donar el tret de sortida a l'últim Rosco de Pasapalabra, gràcies als 141 segons que havia acumulat a les proves anteriors.

Tanmateix, després de contestar les quatre primeres lletres del seu Rosco, va decidir passar paraula per no arriscar més del compte. Rosa, per la seva banda, va disposar de 135 segons per intentar endur-se el gran pot del concurs.

La gallega va encertar tres definicions abans de cedir novament el torn a Manu. En l'intercanvi, el madrileny va aconseguir arribar a la lletra Z amb 20 encerts i 29 segons disponibles. Per la seva banda, Rosa va tancar la seva primera volta amb 20 encerts també, tot i que només amb 20 segons de marge.

Durant la segona volta, la gallega va cometre una errada a la lletra E. Aquest escenari desfavorable va obligar la jove a frenar en sec per prendre una decisió important. “Anem a provar…”, va dir Rosa abans d'equivocar-se de nou, aquesta vegada a la Ñ.

D'aquesta manera, la concursant gallega va acabar amb 21 encerts i dues errades. Manu, en canvi, ja comptava amb 22 encerts, cosa que li donava la prova guanyada. Tot i així, va intentar acostar-se al pot i es va arriscar amb la G, tot i que va fallar.

