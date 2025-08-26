Rosa se planta en 'Pasapalabra' y destapa lo último que ha sucedido: 'Vamos a...'

Durante la última emisión de Pasapalabra, Rosa volvió a sorprender a todos los fans del concurso tras plantarse en uno de los momentos más decisivos de la tarde. Y todo para destapar qué es lo último que había sucedido en su histórico enfrentamiento con Manu.

Este lunes, 25 de agosto, Manu tuvo que enfrentarse a la Silla Azul antes de disputar su programa 323 en Pasapalabra, tras cerrar la semana pasada perdiendo contra la concursante gallega.

Sin embargo, y a pesar de este pequeño contratiempo, el joven se llevó dos buenas noticias. Por un lado, logró superar este desafío inicial. Además, Roberto Leal le confirmó que, en ese preciso instante, había logrado acumular 201.600 euros en su bote personal.

“El doble que el bote con el que comenzaste a jugar”, le recordó el presentador de Pasapalabra al inicio de la emisión. Una cantidad que podría haber aumentado gracias a los 2.032.000 euros que ese día había en juego.

Como era de esperar, tanto el concursante madrileño como Rosa volvieron a regalarnos un Rosco final, el número 193 de su histórico enfrentamiento, cargado de tensión hasta el último momento.

Sin embargo, en esta ocasión, Manu logró imponerse a su rival. Momento en el que Rosa se plantó para compartir con todos los fans de Pasapalabra cuál iba a ser su siguiente movimiento. “Vamos a probar…”, aseguró la concursante gallega.

Un día más, Manu fue el encargado de dar el pistoletazo de salida al último Rosco de Pasapalabra, gracias a los 141 segundos que había acumulado en las pruebas anteriores.

Sin embargo, tras contestar las cuatro primeras letras de su Rosco, decidió pasar palabra para no arriesgar más de la cuenta. Rosa, por su parte, dispuso de 135 segundos para intentar llevarse el gran bote del concurso.

La gallega acertó tres definiciones antes de cederle nuevamente el turno a Manu. En el intercambio, el madrileño logró llegar a la letra Z con 20 aciertos y 29 segundos disponibles. Por su parte, Rosa cerró su primera vuelta con 20 aciertos también, aunque solo con 20 segundos de margen.

Durante la segunda vuelta, la gallega cometió un fallo en la letra E. Este desfavorecedor escenario obligó a la joven a frenar en seco para tomar una importante decisión. “Vamos a probar…”, dijo Rosa antes de equivocarse de nuevo, esta vez en la Ñ.

De esta manera, la concursante gallega terminó con 21 aciertos y dos errores. Manu, en cambio, ya contaba con 22 aciertos, lo que le daba la prueba ganada. Aun así, intentó acercarse al bote y se arriesgó con la G, aunque falló.