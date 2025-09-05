La Rosa confessa la veritat sobre la família a 'Pasapalabra' i reconeix: 'Estic...'

Rosa va viure aquest dijous un moment únic al plató de Pasapalabra. La concursant, que ja forma part de la història del concurs, no va poder evitar emocionar-se en parlar de la seva trajectòria i de tot el que l'ha portat fins aquí. L'expectació era màxima, i les seves paraules van acabar commovent no només el públic, sinó també el mateix Roberto Leal.
"Estic infinitament agraïda a tot l'equip, que és meravellós", va confessar Rosa en directe, amb la veu trencada per l'emoció. Però més enllà d'aquesta frase que va marcar el programa, la concursant va deixar al descobert una veritat personal que va sorprendre tothom. Què va ser exactament el que va revelar i per què va generar tant d'impacte?
Rosa celebra el seu bicentenari a Pasapalabra i revela la veritat sobre la seva família
No és la primera vegada que una concursant es converteix en part de la història de Pasapalabra, però el cas de Rosa té un mèrit especial. Des de la seva primera aparició al concurs el 2022, la seva simpatia i constància l'han convertida en una de les favorites de l'audiència. Ara, després de complir 200 programes, s'ha guanyat un lloc que Roberto Leal va definir com "el club dels bicentenaris".
Amb aquest assoliment, Rosa s'ha convertit en la primera dona a arribar a aquesta xifra. El fet no és menor, perquè marca un precedent al concurs i reforça el seu paper com a referent televisiu. Aquest context explica per què, en rebre la felicitació, Rosa va decidir parlar no només del seu pas pel programa, sinó també de la influència de la seva família.
El moment clau va arribar quan Roberto Leal va interrompre el concurs per dedicar-li unes paraules. "Moment històric per a tu, moment històric per a tots els que formem Pasapalabra. Ets la primera concursant que arriba al bicentenari del programa", li va dir el presentador, arrencant una ovació del públic.
Rosa, visiblement emocionada, no va poder contenir les llàgrimes. "Ara mateix sento pessigolles a la panxa", va confessar, mostrant l'emoció sincera de qui sap que està vivint una fita irrepetible. El seu discurs va anar creixent fins a arribar a la confessió més íntima: "Arribar fins aquí és molta feina al darrere, però per poder arribar a aquesta feina necessites unes circumstàncies que t'acompanyin".
La concursant, amb la veu entretallada, va explicar que aquestes circumstàncies les va trobar a casa seva: "I en el meu cas s'han donat gràcies a l'esforç i la feina de la meva família. Els valors, l'afecte i tot el que sempre ens han inculcat. Així que els ho dedico a ells, als meus pares i als meus germans, això va per a ells", va sentenciar, arrencant de nou un fort aplaudiment.
L'orgull de Rosa de formar part de la història de Pasapalabra
Més enllà de la dedicatòria a la seva família, Rosa va voler subratllar què significa per a ella el concurs. "Una de les coses que més m'agrada fer a la vida és somiar, però arribar fins aquí no era una cosa que m'hagués passat pel cap", va declarar. La seva reflexió mostra com l'esforç diari, combinat amb un equip entregat i un públic fidel, l'han portada a viure un somni inesperat.
Al llarg del seu discurs, Rosa va insistir que mai havia imaginat arribar a una xifra tan significativa. "Un cop ets aquí, de sobte t'ho trobes, treballes per seguir millorant, però és una cosa increïble", va reflexionar. Amb aquesta sinceritat, va aconseguir transmetre un missatge universal: els somnis, fins i tot els més improbables, es poden complir amb constància i suport.
A més, no va dubtar a destacar la tasca del programa: "Per a mi aquest programa fa molt de bé, així que estic feliç de formar part de la història d'aquest programa", va assenyalar. Les seves paraules confirmen que el valor d'aquest assoliment transcendeix el vessant personal i connecta amb una audiència que l'ha estat acompanyant durant mesos.
L'emoció de Rosa no es va limitar a la seva família, també va incloure el públic que l'ha acompanyada. "És un impuls molt gran", va comentar en parlar del suport que rep al carrer i a les xarxes socials. Aquest afecte ha estat, segons ella mateixa va explicar, un motor per seguir esforçant-se cada dia al concurs.
L'emoció de Rosa a Pasapalabra ha marcat un abans i un després en la història del concurs. La seva confessió sobre la família i la seva gratitud cap a l'equip d'Antena 3 reforcen el seu llegat als 200 programes. El que queda per veure és fins on arribarà en el seu camí dins d'un concurs que ja l'ha convertida en una icona.