Rosa confiesa la verdad sobre su familia en 'Pasapalabra' y reconoce: 'Estoy...'

Rosa vivió este jueves un momento único en el plató de Pasapalabra. La concursante, que ya forma parte de la historia del concurso, no pudo evitar emocionarse al hablar de su trayectoria y de todo lo que le ha llevado hasta aquí. La expectación era máxima, y sus palabras terminaron conmoviendo no solo al público, sino también al propio Roberto Leal.

"Estoy infinitamente agradecida a todo el equipo que es maravilloso", confesó Rosa en directo, con la voz quebrada por la emoción. Pero más allá de esa frase que marcó el programa, la concursante dejó al descubierto una verdad personal que sorprendió a todos. ¿Qué fue exactamente lo que reveló y por qué generó tanto impacto?

| Atresmedia

Rosa celebra su bicentenario en Pasapalabra y revela la verdad sobre su familia

No es la primera vez que un concursante se convierte en parte de la historia de Pasapalabra, pero lo de Rosa tiene un mérito especial. Desde su primera aparición en el concurso en 2022, su simpatía y constancia la han convertido en una de las favoritas de la audiencia. Ahora, tras cumplir 200 programas, se ha ganado un lugar en lo que Roberto Leal definió como "el club de los bicentenarios".

Con este logro, Rosa se ha convertido en la primera mujer en alcanzar esta cifra. El dato no es menor, porque marca un precedente en el concurso y refuerza su papel como referente televisivo. Ese contexto explica por qué, al recibir la felicitación, Rosa decidió hablar no solo de su paso por el programa, sino también de la influencia de su familia.

El momento clave llegó cuando Roberto Leal interrumpió el concurso para dedicarle unas palabras. "Momento histórico para ti, momento histórico para todos los que formamos Pasapalabra. Eres la primera concursante que llega al bicentenario del programa", le dijo el presentador, arrancando una ovación del público.

Rosa, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas. "Ahora mismo siento cosquillitas en el estómago", confesó, mostrando la emoción sincera de quien sabe que está viviendo un hito irrepetible. Su discurso fue creciendo hasta llegar a la confesión más íntima: "Llegar hasta aquí es mucho trabajo detrás, pero para poder llegar a ese trabajo necesitas unas circunstancias que te acompañen".

La concursante, con la voz entrecortada, explicó que esas circunstancias las encontró en su hogar: "Y en mi caso se han dado gracias al esfuerzo y trabajo de mi familia. Los valores, el cariño y todo lo que siempre nos han inculcado. Así que se lo dedico a ellos, a mis padres, y a mis hermanos, esto va para ellos", sentenció, arrancando de nuevo un fuerte aplauso.

El orgullo de Rosa de formar parte de la historia de Pasapalabra

Más allá de la dedicatoria a su familia, Rosa quiso subrayar lo que significa para ella el concurso. "Una de las cosas que más me gusta hacer en la vida es soñar, pero llegar hasta aquí no era algo que se me había pasado por la mente", declaró. Su reflexión muestra cómo el esfuerzo diario, combinado con un equipo entregado y un público fiel, la han llevado a vivir un sueño inesperado.

A lo largo de su discurso, Rosa insistió en que jamás había imaginado alcanzar una cifra tan significativa. "Una vez que estás aquí, de repente te lo encuentras, trabajas para seguir mejorando, pero es una cosa increíble", reflexionó. Con esa sinceridad, logró transmitir un mensaje universal: los sueños, incluso los más improbables, pueden cumplirse con constancia y apoyo.

Además, no dudó en destacar la labor del programa: "Para mí este programa hace mucho bien, así que estoy feliz de formar parte de la historia de este programa", señaló. Sus palabras confirman que el valor de este logro trasciende lo personal y conecta con una audiencia que ha estado acompañándola durante meses.

La emoción de Rosa no se limitó a su familia, también incluyó al público que la ha acompañado. "Es un empujón muy grande", comentó al hablar del apoyo que recibe en la calle y en redes sociales. Ese cariño ha sido, según ella misma explicó, un motor para seguir esforzándose cada día en el concurso.

La emoción de Rosa en Pasapalabra ha marcado un antes y un después en la historia del concurso. Su confesión sobre la familia y su gratitud hacia el equipo de Antena 3 refuerzan su legado en los 200 programas. Lo que queda por ver es hasta dónde llegará en su camino dentro de un concurso que ya la ha convertido en un icono.