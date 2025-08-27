Roger Pera, de psicòpata a ‘Poblenou’ a superar un greu problema personal

Milions d'espectadors reconeixen a l'instant la veu del talentós actor Roger Pera. És la veu que va acompanyar Tobey Maguire en el seu paper de Spider-Man o al mateix Leonardo DiCaprio. A Catalunya, a més, la seva cara forma part de l'imaginari col·lectiu des que va interpretar l'inoblidable antagonista a la mítica sèrie 'Poblenou'.
Roger Pera interpretava en Marc, un noi d'origen humil que era el xicot de l'Anna (Gemma Brió). Poc després, la seva mare aparentment va trobar el pare d'en Marc i va resultar ser Antoniu, qui alhora era pare de l'Anna. En Marc va embogir i va decidir fer la vida impossible al seu suposat pare.
Finalment, va sortir a la llum que no eren germans, però el mal ja estava fet. Van reprendre la relació, que va passar a ser totalment tòxica. L'Anna va arribar a estar en perill però tot va acabar relativament bé i la seva nova parella va ser en Jaume (Marc Cartes).
La seva carrera ha estat plena d'èxits i reconeixements constants. Tanmateix, darrere dels focus i els aplaudiments s'hi amagava una batalla silenciosa i devastadora. Una lluita personal que el va portar al límit i que, amb una enorme valentia, ha decidit compartir per ajudar altres persones.
La cara oculta de l'èxit
Durant anys, Roger Pera va compaginar una agenda de feina frenètica amb un perillós secret. L'èxit professional es va convertir en una excusa per premiar-se de la pitjor manera possible. La cocaïna va entrar a la seva vida com una recompensa després de llargues jornades als platós de rodatge i als estudis de doblatge. El que va començar com una cosa esporàdica, aviat es va convertir en una addicció incontrolable.
El mateix actor ha confessat com aquella espiral el va portar a un aïllament terrible. Va acabar consumint sol a casa seva, atrapat en un bucle de paranoia i solitud, la cara més fosca i trista de la drogodependència.
El moment que ho va canviar tot
Tota història de superació té un punt d'inflexió, un instant de lucidesa enmig del caos. Per a Roger, aquell moment va arribar en una conversa amb el seu pare, el també estimadíssim actor Joan Pera. Amb una sinceritat colpidora, en Roger li va confessar que creia tenir un greu problema amb les drogues.
La negació inicial, aquell perillós "espera, ja ho controlaré", va donar pas a una realitat insostenible. Veure la preocupació als ulls del seu pare va ser el catalitzador que necessitava per començar a demanar ajuda. Va ser el primer pas d'un camí llarg i difícil, però absolutament necessari per poder recuperar-se.
Convertir el dolor en un missatge d'esperança
Lluny d'amagar el seu passat, Roger Pera ha transformat la seva experiència en una poderosa eina per trencar tabús. La seva història es va convertir primer en un llibre i més tard en un aclamat musical, ambdós titulats 'Èxit'. En ells narra sense embuts la seva caiguda i el seu posterior ressorgiment.
A més, dedica gran part del seu temps a fer xerrades a escoles, hospitals i centres d'ajuda. El seu missatge és clar i directe: "Parlem-ne, no passa res". Insisteix en la importància de verbalitzar els problemes, siguin addiccions, trastorns alimentaris o de salut mental. S'ha convertit en un altaveu per a tots aquells que pateixen en silenci.