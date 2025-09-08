Ferma reacció a les xarxes a l’estrena d’Albert Rivera a ‘Espejo Público’: ‘És…’

Albert Rivera s'ha estrenat aquest dilluns a Espejo Público com a nou col·laborador en un espai propi. El seu debut a la franja matinal d'Antena 3 no ha passat desapercebut, tot i que no tant per l'entusiasme del públic com per les crítiques que han començat a circular. L'expresident de Ciudadanos ha irromput al plató amb la secció El observatorio con Rivera, una aposta setmanal que vol analitzar la política internacional des de la seva mirada personal.
"És la desesperació de Susanna Griso", ha comentat un usuari a les xarxes socials després de veure la seva estrena en directe. Això obre l'interrogant sobre si aquest fitxatge televisiu està destinat a consolidar-se o a generar més polèmica que aplaudiments. Serà Rivera capaç de convèncer l'audiència més enllà de les crítiques inicials?
Albert Rivera debuta a Espejo Público i dispara la polèmica
No és la primera vegada que la política i la televisió es creuen a Espanya. Rivera, que va deixar la primera línia política el 2019 després de les eleccions generals, ha buscat nous espais on mantenir presència pública. Ara, amb aquesta secció setmanal, s'endinsa en un terreny mediàtic que històricament ha estat complicat per als expolítics.
Espejo Público, dirigit per Susanna Griso, és un dels programes d'actualitat amb més recorregut a la televisió matinal. El fitxatge de Rivera es va anunciar fa tot just uns dies i ha generat expectació sobre com es desenvoluparia en aquest nou rol. I és que, en un moment polític especialment delicat, amb la guerra a Gaza al centre de l'agenda internacional, la seva estrena no podia evitar aixecar controvèrsia.
L'estrena d'El observatorio con Rivera s'ha produït aquest 8 de setembre, amb una intervenció en què Albert Rivera s'ha llençat de ple a la crítica política. Rivera es va centrar en la darrera declaració del president Pedro Sánchez sobre Gaza i les nou mesures anunciades contra Israel.
"Sánchez utilitza la política internacional per fer política interna. M'agradaria, com a espanyol, que la posició davant Gaza i Israel passés per una posició d'Estat i no de Govern", va afirmar Rivera. Les seves paraules volien remarcar que, segons ell, el que ha anunciat Sánchez "té més a veure amb la política nacional que amb la internacional".
Albert Rivera també va alertar sobre les conseqüències d'aquesta postura a l'exterior: "El que em preocupa és la pèrdua de credibilitat a Europa. Et pot agradar més o menys Trump o Biden, però els Estats Units són els Estats Units, no és Trump. El nostre lloc, històricament, és amb la democràcia, i mai no hem d'oblidar que som germans perquè som demòcrates", va assenyalar.
Lluny de limitar-se a Israel i Gaza, Rivera va aprofitar la seva estrena per abordar altres temes internacionals. Veneçuela va ocupar un lloc central en la seva anàlisi, amb una reflexió que no va passar desapercebuda. "Estic amb els Estats Units", va començar dient.
"Trump ha trobat una via jurídica i política per la via interna, ja que la via democràtica no ha funcionat. Crec que és una oportunitat per pressionar la sortida de la cúpula chavista o fins i tot capturar Maduro. A mi no em faria cap pena que aquest règim sortís per qualsevol via que permetés als demòcrates escollir el seu president", va afirmar en un to contundent.
El record del 'Delcygate' i la crítica directa a Zapatero
Rivera també va rescatar un dels episodis més sonats dels darrers anys: la visita de Delcy Rodríguez a Espanya, tot i tenir prohibida l'entrada a Europa. Amb l'anomenat 'Delcygate', l'expolític va voler subratllar el que considera incoherències del PSOE en política internacional.
"Primer ho van negar, després ho van reconèixer. Fins i tot es va admetre que el ministre i secretari d'Organització del PSOE es va reunir amb una persona que no pot trepitjar territori europeu. Es van saltar les normes perquè tenien relació amb el Govern de Maduro", va començar dient.
"I aquí, el paper de Zapatero és increïble, algun dia sabrem quin va ser exactament. És l'únic que legitima la dictadura chavista. A mi em fa vergonya, que deixi de salvar-li el cul", va sentenciar amb duresa
Les xarxes reaccionen a l'estrena d'Albert Rivera a Espejo Público
Com era d'esperar, les paraules d'Albert Rivera van provocar un autèntic rebombori a plataformes com X. Molts usuaris no van trigar a llançar crítiques directes contra el seu debut. "És la desesperació de Susanna Griso", va apuntar un espectador en referència al fitxatge de l'exlíder de Ciudadanos.
Però aquest no va ser l'únic missatge, ja que molts altres van criticar la manera com va parlar de Pedro Sánchez o de Zapatero. "Ell sí que fa vergonya aliena", va dir un altre usuari en referència a les paraules de Rivera sobre l'exlíder del PSOE.
L'estrena d'Albert Rivera a Espejo Público ha generat exactament el que semblava buscar: polèmica i repercussió immediata. L'exlíder de Ciudadanos ha utilitzat la seva primera intervenció per llançar missatges directes sobre Gaza, Veneçuela i el 'Delcygate'. Ara, la gran incògnita és si l'audiència acceptarà aquest nou paper televisiu o si, per contra, el rebuig a les xarxes marcarà la seva trajectòria a la pantalla.