El poble de Jaén on va créixer David Broncano: petit i amb una peculiaritat

David Broncano torna avui a la televisió amb la segona temporada de La Revuelta a TVE. Aquesta estrena ha tornat a posar en el focus mediàtic un petit poble de Jaén que sempre apareix en el seu discurs. El presentador mai ha amagat la importància d'aquell racó serrà on va créixer, i del qual es declara ambaixador cada vegada que en té ocasió.
L'humorista, nascut a Santiago de Compostel·la el 1984, però criat a Andalusia des dels dos anys, manté un lligam emocional amb Orcera, al bell mig de la Serra de Segura. Els seus records d'infantesa, les seves passions i fins i tot part del seu humor van néixer allà. Què té aquest municipi que el fa tan especial en la vida de Broncano?
Així és Orcera, el poble de Jaén de David Broncano
Orcera és un municipi de només 1.700 habitants, situat al bell mig del Parc Natural de les Serres de Cazorla, Segura i Las Villas. Aquest enclavament, considerat l'espai protegit més gran d'Espanya, regala a qui el visita paisatges de muntanya, senders infinits i rius cristal·lins. No és casualitat que Broncano, aficionat al senderisme, hagi crescut envoltat de natura i d'un ambient tranquil que va marcar el seu caràcter.
El poble compta amb un patrimoni històric digne d'admirar. L'Església Parroquial de Nostra Senyora de l'Asunción, construïda al segle XVI, i les Torres de Santa Catalina reflecteixen el seu passat renaixentista. La gastronomia també és part essencial de la seva identitat: plats tradicionals com els andrajos, l'all farina o els galianos continuen sent protagonistes.
Enmig d'aquest escenari carregat d'història i tradició apareix un detall que emociona el presentador: un cartell amb el nom d'Orcera col·locat al plató de La Resistencia. El curiós és que aquest cartell té al darrere una història cridanera. Durant anys, els veïns van lluitar perquè el nom del seu poble no quedés relegat a l'oblit, i quan finalment van poder recuperar un cartell antic, Broncano el va instal·lar com a homenatge.
El vincle és tan profund que fins i tot l'alberg municipal porta el seu nom. L'"Alberg David Broncano" és un espai per a visitants que arriben atrets per la fama de l'humorista i que volen conèixer més aquell racó del qual ell parla amb orgull. Per als veïns, comptar amb un ambaixador tan mediàtic ha suposat un impuls inesperat que ha posat Orcera al mapa turístic.
La piscina d'Amurjo, la peculiaritat d'Orcera
Més enllà de la seva història i del seu patrimoni, Orcera guarda un tresor únic: la seva piscina d'Amurjo. Considerada la més llarga d'Europa, compta amb unes dimensions impressionants que no deixen indiferent. Amb 85,52 metres de llarg i 19 d'ample, aquesta piscina natural està alimentada directament pel riu Orcera, cosa que li atorga aigües netes i fresques durant tot l'estiu.
Aquest enclavament, envoltat per un frondós pinar que ofereix ombra i frescor, és un dels majors orgulls dels veïns. No només atrau famílies de la zona, sinó també visitants de tot Espanya que arriben moguts per la fama del lloc. El mateix Broncano no ha dubtat a presumir en el seu programa d'aquesta peculiaritat, descrivint-la com un racó irrepetible on va passar bona part de la seva joventut.
La piscina ofereix molt més que un simple bany. Cada estiu, s'hi organitzen activitats com aquagym, classes de natació i banys nocturns que la converteixen en un centre de trobada social. El seu rècord europeu ha transformat Orcera en una destinació turística d'interès creixent, i l'augment de visitants en els darrers anys n'és una mostra.
Per a molts, banyar-se a Amurjo és una experiència que combina natura, esport i lleure en un entorn idíl·lic. Per a David Broncano té un valor encara més profund: és el lloc que el va acompanyar en la seva infantesa i que avui el connecta amb el seu passat cada vegada que el menciona. D'aquesta manera, Orcera no és només el poble que el va veure créixer, sinó també el símbol d'un vincle que transcendeix la fama i que segueix viu en la seva memòria.