Diana Gómez deixa mut Pedrerol amb una pregunta directa sobre Lamine Yamal

En el món del futbol, les crítiques i les respostes al camp són moneda corrent. Recentment, un jove talent ha acaparat l'atenció pel seu rendiment i per com ha afrontat els comentaris dels seus detractors.

Lamine Yamal: resposta al camp a les crítiques

Lamine Yamal, la promesa de 17 anys del FC Barcelona, ha estat objecte de crítiques per part d'alguns mitjans i exjugadors a causa d'una sequera golejadora a LaLiga que es va estendre per 140 dies. No obstant això, el jove extrem ha demostrat la seva vàlua en moments crucials, anotant gols decisius en partits d'alta rellevància. La seva recent actuació contra l'Atlètic de Madrid, on va marcar el gol que va segellar la remuntada del Barça, és un clar exemple de la seva capacitat per respondre al terreny de joc.

Diana Gómez, una fidel apassionada

L'actriu catalana Diana Gómez, coneguda pel seu paper a la sèrie "Valeria", és una fervent seguidora del FC Barcelona. La seva passió per l'equip es reflecteix a les seves xarxes socials, on comenta activament els partits i celebra les victòries. Durant l'encontre contra l'Atlètic de Madrid, Gómez va expressar el seu entusiasme amb missatges com "Va, va. Podem!" i "Qui ho diria, Ferraaaaaan. Cap, ara cap. Som-hi!".

| Canva

Missatge directe dirigit a El Chiringuito

Després del gol decisiu de Lamine Yamal, Diana Gómez va dirigir un missatge al programa esportiu 'El Chiringuito', conegut per les seves crítiques cap al jugador. Al seu compte de Twitter, l'actriu va preguntar: "Què dèieu, @elchiringuitotv? Que no feia què?", en referència a les crítiques prèvies sobre la falta de gols de Yamal. Aquest comentari va generar diverses reaccions entre els seguidors del programa i els aficionats del Barça.

Polèmica i 'discussió' entre Lamine Yamal i Van der Vaart

A més de les crítiques mediàtiques, Lamine Yamal ha enfrontat comentaris negatius de figures del futbol internacional. L'exjugador neerlandès Rafael van der Vaart va qüestionar l'actitud de Yamal al camp, assenyalant la seva aparent falta d'esforç i gestos superficials. En resposta, durant un partit de la UEFA Nations League contra Països Baixos, Yamal va anotar un gol i va celebrar baixant-se lleugerament els pantalons, en una clara al·lusió a les crítiques de Van der Vaart. Posteriorment, va compartir a Instagram una publicació amb imatges del partit i de Van der Vaart, acompanyada del missatge: "Pantalons baixats, un gol, un penal fallat i a semifinals, hehehehe. Som-hi Espanya!".