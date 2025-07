La foto de Marc Márquez i Gemma Pinto que encanta als seus fans

En una imatge que ha encès els cors dels seus seguidors, Marc Márquez i Gemma Pinto apareixen abraçats després del seu triomf al Gran Premi d'Alemanya, amb un anell que ha disparat els rumors de compromís.

Un moment que transcendeix la pista

El recent cap de setmana a Sachsenring ha estat rodó per a Márquez. No només va tornar a assaborir la glòria amb la seva Ducati a MotoGP, sinó que ho va fer acompanyat de la seva inseparable Gemma Pinto. La influencer va compartir a Instagram una sèrie d'imatges del moment: petons, abraçades i rialles contagioses que van captar l'atenció dels mitjans. Però va ser la seva mà recolzada sobre la de Marc, amb un anell al dit anular, el que va despertar una onada de preguntes entre els fans.

Mentrestant, el pilot va tornar l'afecte amb comentaris a xarxes: “T'estimo” i “tot el dia amb el cor a la boca” van ser algunes de les seves expressions més entranyables. En un entorn carregat de pressió competitiva, el gest íntim s'interpretà com un clar missatge d'estabilitat i complicitat.

| YouTube

De Marrakech a l'anell

Sense dubte, la seva història va arribar al gran públic quan Marc, el maig de 2023, va compartir una foto a xarxes subjectant la mà d'una misteriosa acompanyant durant una escapada a Marrakech. El compte de Gemma, amb el pas dels dies, va confirmar la seva presència. El seu germà, Àlex Márquez, va alimentar el xafardeig amb un comentari a xarxes: “Hem perdut un soldat!” Aquest va ser el punt de partida d'una relació que ha anat creixent lluny de l'autocomplaença mediàtica.

Gemma Pinto, model i influencer, ha demostrat ser quelcom més que una cara bonica: la seva discreció, elegància i capacitat per integrar-se en l'entorn de Marc l'han convertida en peça clau en el seu dia a dia.

Reacció d'aficionats i ecos a xarxes

La comunitat motera ha celebrat l'impuls romàntic de la parella. En un fil de Reddit sobre l'anunci suau de la seva relació (el tan anomenat “soft launch”), hi va haver missatges com: “Congrats to him, hope he finds true joy in love. Everyone deserves that.” “I saw it as soon as he posted it, and watching everyone react on twitter was quite funny”.

| Instagram

El significat darrere de l'anell

L'anell a la mà de Gemma no passa desapercebut. Es pot interpretar com un pas formal en el seu festeig, però també és possible que sigui simplement un complement de moda. Des de ¡HOLA!, destaquen que molts seguidors es pregunten: “hi ha compromís?” Fins ara, ni la influencer ni el pilot han confirmat si estem davant d'una petició de mà o d'un detall circumstancial.

Tanmateix, la seva assistència a casaments junts, com el celebrat a Menorca el passat juny, i els gestos compartits en plena pista, demostren una relació sòlida, basada en la companyonia i l'espontaneïtat.

En definitiva, aquesta imatge va més enllà d'una victòria esportiva. Parla d'una parella que es mostra propera, còmplice i emocional. Amb anell o sense, Marc i Gemma han donat el senyal que la seva passió va més enllà de les curses.