Argentina resident a Barcelona es fa viral amb una frase contra la llengua catalana

Un nou episodi de catalanofòbia ha sacsejat les xarxes socials després de la publicació d’un vídeo al perfil de TikTok del portal Barcelona Secreta. En aquest, una jove argentina llança una sèrie de comentaris menyspreadors cap a la llengua i la cultura catalanes, cosa que ha provocat una autèntica allau de crítiques i reaccions a plataformes com X.

El vídeo, ja eliminat per Barcelona Secreta, mostrava el reporter preguntant a diverses persones quines zones de Barcelona solien evitar. La jove va respondre sense embuts: “Com més català sigui el barri, més intento evitar-lo”. Una afirmació que, lluny de quedar-se aquí, va anar acompanyada d’altres encara més ofensives.

“Anar a San Roc, per exemple, que és un lloc amb gitanos, m’agrada molt. Tot el que sigui immigració m’agrada. Però com més català, més l’evito”, va afegir. Com si això fos poc, va sentenciar: “Tot el que no sigui espanyol i català, per mi està genial”. I per rematar, es va referir als catalans com “una versió pitjor” dels espanyols: “Garrepes”, va concloure.

Allau de reaccions a xarxes: denúncies i crítiques

El vídeo va provocar una immediata onada d’indignació. Nombrosos usuaris van criticar tant la noia com el portal que va difondre el contingut. Molts es preguntaven per què continua vivint en una ciutat l’essència de la qual menysprea obertament, mentre d’altres afirmaven que denunciarien Barcelona Secreta per un possible delicte d’odi.

Alguns internautes van tirar d’ironia, suggerint que la jove havia estudiat alguna mena de carrera “descolonial”, en referència a l’sketch catalanòfob que es va representar dies enrere durant la presentació de l’Informe de l’Observatori de Discriminacions de Barcelona, en què es ridiculitzava l’ús del català en serveis públics.

Un discurs d’odi que ve de lluny

La usuària argentina, coneguda com @supercursi a Instagram i X, no només no es va penedir, sinó que va compartir el vídeo a les seves xarxes amb el comentari “Divina”, tot i que el va acabar esborrant més tard. Però les seves publicacions anteriors deixen clar que el rebuig cap als catalans no és nou.

Al gener va escriure: “Mai he conegut gent més repugnant que els espanyols, més específicament els catalans. Tinc el cos constantment tens de fàstic des que vaig posar un peu a Barcelona”. I fa tot just dos mesos: “Vaig créixer en un lloc que odiava i he passat la meva vida escapant-ne per acabar, com qui cau en una casella dolenta d’un joc, al mateix lloc (Barcelona) a 16.000 quilòmetres de distància”.

Plataforma per la Llengua alça la veu

Una de les entitats que no va trigar a pronunciar-se va ser Plataforma per la Llengua, que va qualificar les declaracions de cas clar de “xenofòbia lingüística”. “Evitar barris perquè s’hi parla català no és una opinió, és odi”, van denunciar. I van afegir un missatge directe al portal responsable del vídeo: “Barcelona Secreta, podríeu deixar d’amplificar aquests discursos i, de passada, incorporar el català a la vostra web, ja que és la llengua pròpia de la ciutat”.

Aquest nou episodi no fa més que reforçar la preocupació creixent per l’augment de discursos catalanòfobs a xarxes socials i espais públics. El cas d’aquesta jove argentina no és un fet aïllat. La resposta ciutadana, per sort, ha estat clara i contundent.