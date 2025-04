'Com si fos ahir' del 16 d'abril: La Naiara totalment atemorida pel Ferni

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 16 d'abril arriba amb situacions límit que posaran en perill la seguretat dels protagonistes i els obligaran a prendre decisions difícils que podrien canviar radicalment el seu futur.

La Naiara viu el moment més complicat fins ara en la seva perillosa relació amb el Ferni. Després d'intentar denunciar-lo sense èxit, ara ell la posa entre l'espasa i la paret i l'obliga a participar directament en una entrega de droga. El Ferni li promet que, si compleix amb aquest encàrrec, quedaran definitivament en paus i ella podrà recuperar la seva tranquil·litat, però la Naiara està aterrida, conscient del risc immens que això implica.

Recordem que al capítol d’aquest dimarts, el Ferni s’ha presentat a casa seva i li ha donat a entendre que l’ha descobert. La noia s’està complicant la vida, especialment quan el Karim li diu que no s’ha fet l’entrega. Sospita que té un talp als Mossos. I el que no sap és que aquest tal – tot i que a priori de forma involuntària – és la Naiara.

| TV3

Decisió dràstica del Joel

Mentrestant, el Joel, després de viure dies extremadament difícils i haver-se sentit pressionat per denunciar el seu pare, l'Esteve, pren una decisió definitiva. Finalment, es nega a fer la denúncia davant la policia. No obstant això, en un intent de tancar aquesta etapa d’una manera personal i emocional, decideix escriure-li una carta al seu pare, explicant-li tot el que sent. Què hi dirà? Com que no vol fer-li arribar directament, demana al Salva que sigui ell qui li entregui aquesta carta tan important.

Aquest gest representa una manera de posar límits i d'enfrontar-se simbòlicament al seu pare, intentant recuperar la pau emocional després de les greus amenaces, maltractaments i conflictes viscuts. La Marta també hi vol dir la seva ja que inicialment volia acompanyar també el Joel a fer la denuncia. El Salva, però, li farà veure que és millor que només hi vagin ell i la Isabel.

I la Gemma també

D'altra banda, la situació econòmica de La Barnateca segueix complicant-se. Després de moltes discussions internes i de dubtar-ho molt, finalment la Gemma ha decidit hipotecar-se personalment per aconseguir finançament i comprar la nova maquinària que necessita el negoci per superar la inspecció sanitària i les greus crisis recents.

| TV3

Aquesta decisió econòmica tan arriscada suposa un gran esforç personal per a ella i pot portar conseqüències inesperades per al futur del restaurant i la seva relació amb la Cristina, que no sempre ha estat d'acord amb les seves decisions empresarials. A més estan buscant nou cuiner. El primer candidat és un desastre.

La Itziar vol el local gran

Finalment, la Itziar (Mar Ulldemolins) avança fermament amb els seus plans personals i empresarials després d’haver abandonat definitivament La Barnateca. Ara té clar que vol obrir el seu propi restaurant, i està decidida a invertir tots els seus esforços i recursos econòmics en un gran local, amb moltes possibilitats de creixement i d’èxit. Finalment es quedarà el local més gran.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 16 d’abril de 2025?

El penúltim episodi de la setmana – recordem que divendres és festa – de ‘Com si fos ahir’ – començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda. Durarà trenta-tres minuts. Una mica menys del què és habitual. Es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.