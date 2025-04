Roger Coma la lía: Marc Ribas alucina

El actor de 'Com si fos ahir', Roger Coma, ha participado en uno de los programas más vistos del momento. Estamos hablando de 'Cuina com puguis', presentado por Marc Ribas. El chef es un habitual de la Televisió de Catalunya, con su programa estrella, 'Joc de Cartes'. Ahora, por segunda temporada consecutiva, lidera el 'Cuina com puguis', un concurso de cocina muy peculiar.

Los concursantes tienen que trabajar con las manos atadas, cantando y superando todo tipo de pruebas que complican el proceso de cocinado. Por ejemplo, con un vaso atado en el cinturón y una bola atada de una cuerda, ha conseguido encestar dentro de este vaso. El vídeo se ha hecho viral en redes sociales.

Roger Coma, un actor con una larga trayectoria

Destacó su papel en la serie Porca misèria (2004–2007), donde interpretó a Roger, un joven ejecutivo caprichoso y superficial. También ha participado en otras series de TV3 como Jet Lag, El cor de la ciutat, Gran Nord, El crac y Com si fos ahir, en la que desde 2019 interpreta a Iván, un interiorista homosexual. ​

A nivel nacional, ha trabajado en producciones como Gran Hotel (2013), Amar es para siempre (2014–2015), Seis hermanas (2016) y Los protegidos (2010–2011).

Además, en 2022 debutó como presentador en el programa de TV3 Caiguts del cel, donde recorría Catalunya buscando herederos que desconocían su condición.

| F.C. Barcelona, TV3

Carrera teatral

En teatro, Coma ha participado en numerosas obras, incluyendo Escape Room (2022), El electo (2017), Laponia (2017), Dalí versus Picasso (2014), El mercader de Venècia (2012), Fedra+Hipòlit (2002) y Bodas de sangre (2001).

En 2024, protagonizó la obra Conqueridors, una comedia épica sobre el afán de conquista que todos llevamos dentro, escrita por Ramon Madaula. Culturalia​

Cine

En el cine, Coma ha trabajado en películas como Carícies (1998), Para que no me olvides (2005), Salvador (Puig Antich) (2006), El Greco (2007) y A la deriva (2009).

También ha creado y protagonizado la serie web Les coses grans (2013), una comedia autoficcional que recibió un premio Ondas.

| 3Cat

Paso por los monólogos

En 2024, Coma debutó en el stand-up comedy con el monólogo No ho hauria de fer: preparant el discurs del funeral, presentado en el festival Cruïlla Comèdia y posteriormente en El Molino de Barcelona. En este espectáculo, reflexiona con humor sobre la muerte y los rituales funerarios. ​