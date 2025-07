Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco, pillada: un testigo la descubre y lo cuenta todo

No todos los días una influencer como Rocío Flores aparece en un lugar tan insospechado, rodeada de gente, trabajando intensamente y sin apenas descanso. Pero eso es exactamente lo que ha sucedido este fin de semana durante el festival Puro Latino en Sevilla. Varios testigos aseguran haber presenciado una escena que nadie esperaba: esta cocinando y sirviendo comida, y no estaba sola.

El rumor se disparó cuando las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes y comentarios de quienes se acercaron a una llamativa foodtruck. Allí, detrás del mostrador y con delantal incluido, estaban Rocío Flores y Gloria Camila, mano a mano, en un ambiente que nada tiene que ver con la televisión o los photocalls. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Por qué han decidido aparecer de esa forma tan inusual?

| Instagram, @rotrece

Rocío Flores, pillada cocinando hamburguesas junto a Gloria Camila en el festival Puro Latino

El calor de Sevilla, la música urbana y la energía de un macrofestival fueron el escenario perfecto para que Rocío y Gloria Camila compartieran una experiencia inédita. Lejos de platós y focos, esta vez decidieron ponerse al frente de un negocio gastronómico efímero, junto a una amiga muy cercana. No era la primera vez, pero sí la más visible.

Hace justo un año, ambas se embarcaron en una aventura empresarial que parecía anecdótica. Sin embargo, el éxito fue tal que han querido repetir, y esta vez, la exposición ha sido mayor. Las redes estallaron de mensajes sorprendidos, valoraciones positivas y una curiosidad generalizada por entender qué las llevó hasta allí.

La escena fue tan surrealista como auténtica: Rocío Flores preparando hamburguesas con sus propias manos, mientras Gloria Camila las empaquetaba para los clientes. Ambas trabajaban sin descanso en una foodtruck instalada dentro del festival Puro Latino, que tuvo lugar este fin de semana en Sevilla.

Fue un testigo quien, al reconocerlas, compartió su experiencia: "Rocío me cocinó una hamburguesa y Gloria la metió en la caja, me encantó conocerlas". El negocio se trataba de una iniciativa conjunta de Rocío, Gloria y una amiga, que ya había tenido una buena acogida en ediciones anteriores.

Incluso ellas mismas promocionaron el punto de venta: una foodtruck especializada en hamburguesas a través de esta publicación en Instagram. "La hamburguesa riquísima", "Son encantadoras", fueron solo algunos de los comentarios publicados.

En uno de los vídeos de Rocío Flores, se la puede ver con actitud animada y comprometida, animando a sus seguidores a acudir al lugar. En él explicaba que estaría junto a Gloria Camila, cocinando y atendiendo al público. Un rol completamente distinto al que suele desempeñar, que ha llamado poderosamente la atención de sus fans y detractores por igual.

Una experiencia agotadora que Gloria Camila ha contado sin filtros

La experiencia ha sido tan intensa que Gloria Camila no ha dudado en compartir su agotamiento: "Os prometo que estoy KO. He vivido lo que es tener un foodtruck en un festival grande y admiro profundamente a los que trabajan y sustentan sus vidas con ello. No está pagado", expresó con total sinceridad.

| Mediaset

Tres días seguidos que han dejado huella. Desde las seis de la tarde hasta las cinco y media de la mañana, sin descanso, sin apenas sentarse y con el constante ir y venir de clientes. Gloria confesó que ni siquiera ha tenido tiempo de dormir bien:

"Esta mañana no he dormido, he ido directa al AVE y ahí he dormido un poco". Su relato es un testimonio de esfuerzo, compromiso y, sobre todo, de admiración por quienes desempeñan estos trabajos día tras día.

Rocío Flores y Gloria Camila también disfrutaron del festival con sus respectivas parejas

Aunque el trabajo fue intenso, también hubo momentos para desconectar. Y es que, una vez terminado su turno en la foodtruck, Rocío Flores y Gloria Camila se sumaron al festival como dos asistentes más.

En las imágenes que Rocío compartió posteriormente en su perfil, se la ve disfrutando del concierto junto a su pareja, Manuel Bedmar. Además, también estuvo presente Álvaro García, pareja actual de la Gloria. Bailes, risas y complicidad llenan la galería de fotos que ha tenido gran repercusión.

Además, en uno de los vídeos finales, se aprecia a Gloria Camila bailando animadamente con Manuel Bedmar. Algo que destacó la propia Rocío Flores en la descripción de la publicación: "Un año más. (El último video, mi favorito sin duda)", escribió.

La aparición de Rocío Flores en un rol tan inesperado ha dejado sorprendidos a propios y extraños, mostrando un lado muy distinto al habitual. Junto a Gloria Camila, han demostrado que quieren alejarse de la polémica reciente con la familia de Michu y disfrutar de momentos como este.