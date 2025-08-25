Robert Lewandowski d'incògnit en un lloc de Barcelona: Qui capta la imatge

Barcelona batega a l’agost i el Barça gaudeix d’un respir després de l’inici de Lliga. Entre turistes, càmeres ràpides i ombres d’aparadors, una figura alta va passar gairebé desapercebuda. Dimarts 19 d’agost de 2025, Robert Lewandowski va caminar pel centre amb gorra, ulleres i mòbil a la mà. La ruta apuntava a Plaça Catalunya i es va barrejar amb el trànsit humà del cor comercial barceloní.
Un passeig discret cap a Plaça Catalunya
La imatge la va difondre primer la premsa local en detectar diverses històries. L’equip venia d’un dia lliure concedit per Hansi Flick després de l’arrencada de Lliga amb victòria a Mallorca. El gest d’amagar-se rere ulleres grans no va evitar que els més atents reconeguessin el seu perfil atlètic caminant lleuger. Qui va captar la imatge no va ser un paparazzi ni un aficionat curiós, sinó Anna Lewandowska, companya inseparable del davanter.
L’empresària va compartir diverses històries a Instagram amb el recorregut, el sopar posterior i discretes pistes de l’enclavament barceloní. El detall clau va ser la direcció cap a Plaça Catalunya, on el flux de vianants permet passar desapercebut amb un estilisme urbà. La publicació, efímera com tota història, va deixar prou rastre per ubicar el passeig i datar la sortida. La imatge d’esquena, mòbil a la mà, remet a un futbolista que preserva la intimitat sense renunciar a la vida urbana.
Reaccions culers i el context personal
Entre aficionats la lectura va ser càlida: una escena domèstica que humanitza el golejador en ple agost barceloní. No hi va haver selfies multitudinaris ni signatures apressades, només un passeig funcional de parella amb gust de rutina. El petit rebombori va coincidir amb l’activitat pública d’Anna, que dirigeix Edan Studios, un multibotiga d’entrenament a l’Eixample. El projecte va obrir amb classes de HIIT, pilates i dansa, i té seu al cèntric carrer Balmes, 28.
La seva presència empresarial ajuda a entendre la normalitat d’aquests passeigs, lluny de l’aura inaccessible que envolta altres estrelles internacionals. En una entrevista recent, Anna va remarcar que Barcelona li permet moure’s sense disfresses, amb malles i llibertat, quelcom que aprecia profundament. Aquesta naturalitat encaixa amb un estiu que prioritza família, rutina i preparació física per afrontar el calendari.
El passeig es va produir dimarts 19 d’agost, amb l’equip acabat d’estrenar a la Lliga i pendent del calendari immediat. El club no va informar del passeig, lògicament, perquè pertany a l’esfera privada i manca de rellevància esportiva directa. El davanter va triar una indumentària urbana i discreta, perfecta per passar anònim entre aparadors i terrasses plenes de visitants. La història no parla de fitxatges ni polèmiques, sinó de quotidianitat, parella i una ciutat que el matrimoni ha fet seva.