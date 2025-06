Ridícul de Gonzalo Bernardos contra Joan Garcia: 'Els nens...'

per Pol Nadal

L'economista, conegut per les seves opinions controvertides, ha llençat un dard inesperat contra Joan García, encara porter de l'RCD Espanyol (per poc temps). En una carta publicada pel diari Marca, Bernardos ha encès les xarxes i ha carregat contra el jugador català, utilitzant la tècnica del victimisme i dels nens.

La carta

Gonzalo Bernardos va enviar una carta pública a Joan García, en la qual, segons Marca, es va adreçar als “nens” fans de l'RCD Espanyol. “El dia de la victòria davant Las Palmas vas besar tant l'escut de l'Espanyol a la teva samarreta que gairebé el vas desfer”. I va continuar: “Per què ho vas fer, si ja eres al Barça? En pocs dies, per als nens has passat de ser un ídol a un gran traïdor. Era completament innecessari”

Gonzalo Bernardos, un reconegut perico

No és el primer acte polèmic de Bernardos: recordem el seu virulent posicionament en debats sobre habitatge, economia i polítiques públiques. El seu estil directe i sense filtres li ha valgut tant seguidors fidels com detractors àcids en tertúlies, xarxes i programes televisius. Tanmateix, aquest nou episodi revela una altra faceta: la intervenció en el comportament emocional dels fans esportius, apel·lant a valors i emocions dels menors, quelcom poc freqüent en el seu discurs públic.

| Gonzalo Bernardos

Mentre Joan García segueix guanyant rellevància com a possible nou porter del Barça i la notícia podria ser confirmada els pròxims dies. Mentrestant, a les xarxes socials, continuen els comentaris irònics contra l'economista.

Gonzalo Bernardos

Gonzalo Bernardos Domínguez, nascut a Barcelona el 12 de novembre de 1962, és una de les figures més destacades del panorama econòmic i mediàtic d'Espanya. La seva formació en Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat de Barcelona, culminada amb un doctorat “cum laude” el desembre de 1994 i premiat amb menció extraordinària, li va obrir camí cap a una carrera acadèmica cultivada a la mateixa universitat, on exerceix com a professor titular de Teoria Econòmica.

El seu interès professional s'amplia més enllà de la docència convencional, ja que ha ocupat càrrecs de responsabilitat dins del departament d'economia de la UB, incloses funcions com a vicerector i comissionat de recursos econòmics entre 2008 i 2012 gonzalobernardos.es. A la seva tasca universitària s'hi suma la direcció de programes de postgrau —especialment en assessorament i gestió immobiliària, desenvolupament personal i lideratge—, així com la direcció d'estudis centrats en el sector immobiliari, com el Màster Immobiliari de la UB.

| Canva

Paral·lelament, Bernardos ha cimentat una reputació sòlida en divulgació econòmica. La seva presència a televisió, especialment en espais com La Sexta Xplica, Más vale tarde i La Sexta Noche, l'ha convertit en un analista freqüent i directe. En ràdio, ha col·laborat amb emissores com RAC 1, Onda Cero o COMRàdio, on les seves opinions sobre habitatge, inflació, pensions i desigualtat han assolit gran repercussió.