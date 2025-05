Entrades Bad Bunny, preus abusius i irregularitats: A qui denuncia la OCU

per Iker Silvosa

La febre per Bad Bunny està imparable a Espanya, però no tot és alegria per als fans del cantant porto-riqueny. La darrera polèmica relacionada amb els seus concerts afecta directament la butxaca dels seguidors, a causa dels preus exageradament inflats de les entrades. Un assumpte que ja ha transcendit les xarxes socials i que ara té conseqüències legals després d'una denúncia formal.

Ticketmaster, el gegant de la venda d'entrades en línia, ha estat assenyalat directament per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) per pràctiques que qualifiquen com a "irregulars i abusives". La denúncia ha estat presentada davant la Subdirecció General d'Inspecció i Procediment Sancionador del Ministeri de Consum. Aquesta organització destaca la incorporació de càrrecs addicionals poc transparents, que han provocat que el preu final d'una entrada pugui arribar a triplicar-se.

El que ha passat

Els concerts de l'artista porto-riqueny, part de la seva gira "Debí Tirar Más Fotos", estan programats a Barcelona i Madrid, amb una sorprenent quantitat de 12 dates en total. La demanda inicial va ser tan alta que va provocar un autèntic caos a les plataformes digitals, amb cues virtuals quilomètriques i pàgines col·lapsades durant hores. Això, però, no és el més preocupant.

| ACN

Segons les dades exposades per l'OCU, una entrada que originalment s'anunciava per 79,50 euros podia arribar a costar fins a 269 euros al final del procés de compra. Aquests càrrecs extres inclouen despeses de gestió de 36,50 euros, una sorprenent donació obligatòria de 3,30 euros, i fins a un càrrec VIP addicional de 150 euros, concepte poc clar per a la majoria dels compradors.

A més d'aquests càrrecs que l'organització qualifica d'abusius, existeix una altra problemàtica greu: els preus dinàmics. Aquest sistema, aplicat per Ticketmaster, varia el preu de les entrades en temps real segons la demanda i altres factors desconeguts. L'usuari no té claredat sobre què condiciona aquests canvis, generant una gran incertesa i frustració entre els consumidors, que han manifestat públicament la seva indignació.

Pràctiques deslleials i fraudulentes

Des de l'OCU s'exigeix transparència total i claredat en la comunicació sobre com i per què varien els preus en plena compra. L'organització reclama que s'estableixi una normativa específica que eviti aquests abusos, regulant estrictament com s'apliquen els preus dinàmics i exigint que els preus inicials siguin respectats des del principi fins al final del procés d'adquisició.

A través de xarxes socials, centenars de fans de l'artista han expressat la seva ràbia, denunciant sentir-se "estafats" i reclamant una resposta immediata per part de Ticketmaster. La plataforma, de moment, no ha fet declaracions públiques sobre aquestes acusacions, cosa que ha augmentat la tensió i el malestar generalitzat.

Per la seva banda, l'OCU també sol·licita sancions exemplars contra empreses que ocultin els mecanismes de fixació de preus o que utilitzin tècniques enganyoses per inflar artificialment la demanda. Així, esperen assegurar una protecció efectiva per al consumidor davant pràctiques que qualifiquen de "deslleials i fraudulentes".

Ara queda esperar la reacció oficial de Ticketmaster i la possible intervenció del Ministeri de Consum. Es posaran finalment noves regulacions per protegir el consumidor, o continuaran les sorpreses desagradables en futures vendes d'entrades per a esdeveniments massius? Tot apunta que aquest escàndol tot just acaba de començar.