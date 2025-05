'Com si fos ahir' del 14 de maig: La jugada de la Lídia amb l'Agustí

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 14 de maig arriba amb situacions delicades, maniobres subtils i moments incòmodes que posaran a prova la paciència, les amistats i els sentiments més profunds dels protagonistes.

L’Agustí continua emocionalment atrapat en el record de la seva dona, la Pilar, i això fa que últimament es mostri absent i especialment vulnerable. Fins i tot se’l veu plorant al gimnàs. Aquesta situació no passa desapercebuda per a la Lídia, que no dubta a aprofitar-se’n encara més per acostar-se a ell, utilitzant les seves males arts per guanyar terreny.

Aquesta estratègia emocional pot comportar conseqüències inesperades, especialment si l’Agustí descobreix les veritables intencions de la Lídia o si ella, jugant amb sentiments tan delicats, travessa alguna línia vermella que posi en risc la seva relació. La Lídia, una vegada més, demostrant perquè és un dels personatges més foscos de ‘Com si fos ahir’. Els seguidors de la sèrie no la suporten. L’Agustí acabarà desmaiat per una cosa que li diu la Lídia.

La Neus encantada amb la Sílvia... i ella la defuig

Mentrestant, la Neus vol reforçar la seva amistat amb la Sílvia convidant-la a un concert. Cada cop li cau millor la Sílvia. Però aquesta invitació incomoda profundament la Sílvia, que últimament intenta mantenir certes distàncies amb la Neus.

Per sort per a ella, el Francesc decideix intervenir hàbilment per salvar la situació, fent-se venir bé la manera d'anar-hi ell mateix en lloc de la Sílvia. Aquesta maniobra, però, podria despertar noves tensions o malentesos, sobretot si la Neus detecta que aquesta substitució no és casual. Tard o d’hora la Neus sabrà la veritat i aleshores pot passar de tot.

Festa a la consultoria

Per altra banda, l'equip de la consultoria està convidat a una festa exclusiva organitzada per un client important. Tots els membres hi assistiran amb les seves respectives parelles, excepte el Víctor, que haurà d’anar-hi sol.

Aquesta situació el farà sentir especialment incòmode i desplaçat, ja que serà l'únic que no tindrà algú amb qui compartir l'esdeveniment. La relació amb el Bru va cada vegada pitjor. El Víctor està fart dels compromisos constants del Bru amb la seva familia. I no sembla que hi hagi d’haver una solució a curt termini.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 14 de maig de 2025?

El tercer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i set minuts de la tarda. Tindrà una durada, segons la programació oficial de TV3, de trenta-nou minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.