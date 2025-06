Ustrell s'emociona amb Urdangarin: Laura Fa i Lorena Vázquez el fan tocar de peus a terra

En l'univers sempre agitat de la premsa rosa, poques històries aconsegueixen entrellaçar l'emoció personal amb l'anàlisi crítica com la recent aparició de Ricard Ustrell al programa 'Col·lapse' de TV3. El periodista català, conegut pel seu estil reflexiu, va compartir la seva commoció davant el retrobament entre Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina.

Tanmateix, les seves companyes Laura Fa i Lorena Vázquez, les incisives 'Mamarazzis', no van trigar a oferir una perspectiva més escèptica, recordant que no tot el que brilla és or en el món de la reialesa.

Un retrobament que ha encès les alarmes

El 6 de maig, en un discret apartament de Barcelona, la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin van coincidir a la casa del seu fill Pablo, que acabava de renovar contracte amb l'equip d'handbol Granollers.

| TV3, XCatalunya

Cristina es trobava a la ciutat per compromisos laborals relacionats amb la Fundació La Caixa, mentre que Urdangarin hi va acudir per donar suport al seu fill en aquest nou capítol esportiu. Aquesta trobada, tot i que aparentment casual, no va passar desapercebuda per als observadors de la vida real.

Durant la seva intervenció a 'Col·lapse', Ricard Ustrell va expressar la seva sorpresa i emoció davant aquest retrobament. Tanmateix, les seves companyes Laura Fa i Lorena Vázquez van matisar ràpidament la situació. "No et facis il·lusions", va advertir Vázquez, subratllant que aquesta trobada no implica una reconciliació sentimental, sinó una reunió familiar centrada en el benestar del seu fill.

Rumors o realitat

Les 'Mamarazzis', reconegudes pel seu enfocament directe i sense adorns en l'anàlisi de l'actualitat del cor, van emfatitzar que Urdangarin manté la seva relació amb Ainhoa Armentia, i que no hi ha indicis d'un acostament romàntic amb la infanta Cristina. Aquest tipus de trobades, segons elles, són naturals entre pares que, tot i la seva separació, comparteixen la responsabilitat i l'afecte pels seus fills.

| TV3, XCatalunya

Martín Bianchi, en la seva participació a 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER, també va abordar el tema, assenyalant que, tot i que la relació entre Cristina i Iñaki sembla haver-se tornat més cordial, no hi ha senyals d'una reconciliació amorosa.

"El temps i els diners tot ho curen", va comentar Bianchi, suggerint que, amb el pas del temps, les tensions poden disminuir, però sense necessàriament implicar un retorn al passat.