Oriol Grau trenca el seu silenci i deixa en evidència TV3 per 'Plats Bruts'

La televisió catalana ha estat testimoni d'innombrables èxits, però pocs han deixat una empremta tan indeleble com Plats Bruts. Aquesta comèdia, que va debutar el 1999, es va convertir en un fenomen cultural, marcant tota una generació amb el seu humor irreverent i personatges entranyables. No obstant això, recentment, un dels seus creadors ha revelat detalls que podrien haver canviat el destí de la sèrie.

Què ha passat?

En una recent aparició al programa Col·lapse de TV3, Oriol Grau, director i cocreador de Plats Bruts, va compartir una anècdota sorprenent. En presentar la sèrie a TV3, va rebre una resposta descoratjadora:"Això no es pot emetre". Aquestes paraules reflectien els dubtes inicials de la cadena sobre el contingut i enfocament de la sèrie. Malgrat això, Grau i el seu equip van persistir, i la sèrie no només va ser emesa, sinó que es va convertir en un pilar de la televisió catalana.

Les seves declaracions s'han fet virals

Durant la seva intervenció a Col·lapse, Grau també va abordar aspectes personals, com la pèrdua del seu marit fa sis anys, destacant com l'humor i el teatre el van ajudar a superar moments difícils. Va reflexionar sobre la longevitat de Plats Bruts, afirmant que "les coses d'humor ben fetes perduren en el temps", subratllant la qualitat i rellevància de la sèrie fins i tot dècades després de la seva emissió original.

| YouTube de Guillem Estadella, 3Cat

Aquestes revelacions han generat un debat a les xarxes socials sobre els desafiaments que enfronten les produccions innovadores i com, de vegades, les idees més arriscades poden resultar en els majors èxits. La història de Plats Bruts serveix com a recordatori de la importància de confiar en la visió creativa i de com el suport institucional pot ser crucial per al desenvolupament de projectes culturals significatius.

Plats Bruts va estar a punt de no existir

Si ho pensem bé, les paraules inicials de TV3 podrien haver significat la fi de Plats Bruts abans del seu començament. No obstant això, gràcies a la determinació del seu equip i al suport eventual de la cadena, la sèrie no només va veure la llum, sinó que va il·luminar el panorama televisiu català. Avui, les confessions d'Oriol Grau no només ofereixen una mirada darrere de càmeres, sinó que també celebren la resiliència i el poder de l'humor per transcendir el temps.