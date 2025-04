Revolta de les famílies dels mariners del Juan Sebastián Elcano: 'Leonor...'

Quan es va anunciar que la princesa Leonor iniciaria la seva formació militar en el prestigiós vaixell escola Juan Sebastián Elcano, ningú no imaginava que aquesta experiència formativa pogués desembocar en un veritable conflicte intern. Des que la filla gran del rei Felip VI i Letícia es va embarcar l'11 de gener passat, les aigües a l'interior de l'Elcano estan més agitades que mai, i no precisament per les onades.

El que es suposava com un pas clau en la preparació de la futura reina d'Espanya ha generat tensions inesperades que han arribat fins i tot a les famílies dels guàrdies marins, que comencen a manifestar públicament la seva incomoditat davant la suposada desigualtat de tracte que existeix a bord. Així ho garanteix una informació d'El Nacional.

| RTVE

El que ha passat: Privilegis i marejos en alta mar

Leonor va començar la seva travessia amb dificultats visibles: 21 dies en alta mar, sense tocar terra, la van portar a patir marejos severs, deshidratació i fins i tot caigudes a causa del fort onatge. Aquests episodis, que van deixar empremta en forma de blaus visibles durant la seva parada a l'Uruguai, van obligar els alts càrrecs de l'Armada a prendre una decisió controvertida: alliberar la princesa de certes guàrdies, una cosa impensable per a la resta dels seus companys.

Aquestes mesures especials no han passat desapercebudes. Segons la informació publicada per 'El Nacional', els guàrdies marins, que han invertit tres anys en la seva formació naval davant dels escassos tres mesos preparatoris de la princesa Leonor a l'Escola Naval de Marín, senten que existeix un doble raser clar.

Leonor, per la seva banda, continua complint amb el seu paper institucional, esforçant-se visiblement per adaptar-se a unes condicions que no li resulten senzilles. No obstant això, les diferències en el tracte cap a ella estan generant malestar en alguns dels seus companys, que senten que el seu esforç i dedicació queden desdibuixats pels privilegis que envolten l'hereva.

| RTVE

La situació ha transcendit ràpidament les cobertes del vaixell emblemàtic espanyol. Segons 'El Nacional', les famílies de diversos guàrdies marins s'han unit per expressar directament el seu malestar als responsables de l'Escola Naval. El motiu principal d'aquesta indignació és que la formació naval implica rigor i sacrifici per igual per a tots els alumnes, una cosa que consideren essencial i que ara veuen alterada pel tracte especial cap a la princesa.

A més, la presència constant de cinc escortes encarregats exclusivament de la seguretat de Leonor ha incrementat la tensió. Encara que és comprensible per la condició de la princesa com a futura reina, moltes famílies senten que aquest nivell de vigilància extrema crea un ambient incòmode i altera la rutina habitual del vaixell.

Per ara, ni la Casa Reial ni l'Armada han fet declaracions públiques per calmar la situació. L'estratègia oficial ha estat mantenir la discreció absoluta, confiant probablement que les aigües tornin al seu curs. No obstant això, la falta d'una resposta clara només alimenta més especulacions i malestar entre les famílies implicades, que consideren que s'està creant un precedent injust per a futurs casos similars.