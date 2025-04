Kit d'emergència de Maria Nicolau que has de tenir a la cuina si t'independitzes

Poques experiències combinen tanta emoció amb tant caos com una mudança. Especialment quan, després de buidar les caixes, descobreixes que la teva cuina està completament deserta. Ni un utensili. Ni una paella oblidada. Només mobles brillants i buits.

Això va ser exactament el que li va passar a una parella que va decidir compartir el seu drama domèstic amb una coneguda emissora de ràdio. "Acabem de mudar-nos i no tenim res a la cuina. Literalment, res. I tampoc molts diners per comprar-ho tot de cop", van explicar en antena. El que semblava una anècdota graciosa es va transformar en un petit fenomen mediàtic.

La resposta no va trigar a arribar. Una reconeguda xef amb esperit combatiu es va oferir voluntària per acudir al rescat. Ho va fer sense embuts, amb energia desbordant i un missatge clar: "No podem permetre que ningú passi gana per no tenir el bàsic!".

Una visita inesperada amb missió urgent

El que va seguir va ser una escena entre divertida i entranyable. En un format que combinava l'humor amb consells molt útils, va entrar en acció, revisant armaris buits i preparant el terreny per a tot el que vindrà. No es tractava d'omplir la cuina de gadgets innecessaris ni de gastar una fortuna en aparells sofisticats. El seu pla era molt més senzill... i efectiu.

"Si tens això, ja pots cuinar. Potser no un banquet de noces, però sí plats rics, nutritius i casolans per començar amb bon peu a la teva nova llar", va explicar mentre desplegava, un a un, els elements d'un kit d'emergència que prometia salvar més d'un sopar improvisat.

Però no va avançar el contingut immediatament. Va preferir mantenir el misteri uns minuts més, generant expectativa, gairebé com si revelés una fórmula secreta. I no és per menys: en temps on tot sembla molt complicat, descobrir l'essencial pot ser revelador.

El kit bàsic que tots hauríem de tenir

Finalment, la llista va aparèixer. I va ser més contundent del que molts esperaven. Dos ganivets —un de petit i un altre de gran— per cobrir des de pelar fins a tallar ingredients amb precisió. Una cassola robusta, versàtil, útil per a tot: des de sopes fins a guisats o fins i tot arròs al forn. Una paella àmplia, amb parets rectes, perfecta per saltar, fer truites o cuinar amb comoditat.

A aquests bàsics s'hi sumaven un colador, una cullera gran de fusta i una batedora elèctrica. Amb aquest equip —res més i res menys— la xef assegurava que qualsevol persona pot defensar-se durant els primers dies (i moltes setmanes més) sense sentir que sobreviu a base de llaunes o menjar precuinat.

El missatge final va ser clar: no cal una cuina de revista per menjar bé. N'hi ha prou amb el just, una mica d'enginy i moltes ganes. La resta, ja vindrà.