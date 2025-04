Paraules emotives de Mushka sobre el menys conegut dels germans Farelo

La família Farelo, coneguda per la seva destacada presència en el panorama artístic català, continua donant de què parlar. Aquesta vegada, Irma Farelo Solé, més coneguda com Mushka, ha compartit una emotiva anècdota sobre el seu germà Bruno Farelo, revelant la profunda influència que ell ha tingut en la seva carrera musical. Aquesta revelació ha capturat l'atenció dels seus seguidors i de la premsa especialitzada, mostrant una faceta més íntima de l'artista.

L'origen d'una passió musical

En una recent entrevista al pòdcast "Spursito and Company", Mushka va recordar com, sent només una nena de 12 anys, el seu germà Bruno la va introduir en el món de la música urbana. Durant un viatge en cotxe, Bruno li va posar la cançó "Es de la mafia" de La Mafia del Amor. Aquest senzill acte va despertar en ella una curiositat insaciable pel gènere.

| ACN, Yuriy Kovtun, XCatalunya

"Jo recordo al cotxe, amb el meu germà, que em va posar una cançó de La Mafia del Amor, que es diu: 'Es de la mafia'. I just en aquell moment a Barcelona i sobretot també a escala estatal, s'estava començant tot el que era underground i la música urbana. I jo tenia, no sé, 12 anys, era molt petita, i a mi ja em va atraure molt de dir: 'Què és aquesta moguda?'", va relatar Mushka al pòdcast.

Aquest moment va ser determinant per a Mushka, portant-la a explorar més sobre l'escena underground que floria a Barcelona. Es va interessar per col·lectius com Pxxr Gvng i les activitats que tenien lloc al MACBA, epicentre d'aquesta cultura emergent. Aquesta immersió primerenca en l'ambient urbà va assentar les bases del seu estil musical actual, que fusiona gèneres com el reggaeton, el trap i l'R&B.

Trajectòria i reconeixements

Mushka ha sabut consolidar-se en l'escena musical catalana amb temes que reflecteixen la seva sensibilitat i audàcia. La seva discografia inclou senzills com "Sonic", "Sembla Mentida" i col·laboracions destacades amb artistes com Julieta a "No m'estima +" i Figa Flawas a "Diabla". El seu estil, que combina lletres introspectives amb ritmes urbans, li ha valgut el reconeixement del públic i de la crítica.

El 2024, Mushka va ser guardonada als Premis de la Música Catalana amb els premis a Millor Àlbum de Música Urbana per "Tas Loko Mixtape" i Millor Artista Revelació, consolidant la seva posició en el panorama musical.

La influència familiar en la seva carrera

La relació de Mushka amb la seva família ha estat un pilar fonamental en el seu desenvolupament artístic. El seu pare, Eduard Farelo, és un reconegut actor català, i la seva germana gran, Alba Farelo, coneguda artísticament com Bad Gyal, ha assolit fama internacional en l'àmbit de la música urbana. No obstant això, és la figura de Bruno la que emergeix en aquesta ocasió com una influència clau en els inicis de Mushka. Encara que menys conegut públicament, el seu paper va ser essencial perquè ella descobrís i s'apassionés per la música urbana.

Aquesta revelació posa de manifest com les experiències compartides en l'entorn familiar poden ser determinants en la formació d'un artista. La complicitat entre germans i l'intercanvi de gustos i influències han estat, en el cas de Mushka, el germen d'una carrera prometedora que continua en ascens.

Amb cada nou projecte, Mushka reafirma el seu compromís amb la música i el seu desig d'explorar noves sonoritats, sempre mantenint present la influència i el suport de la seva família, especialment del seu germà Bruno, en el seu viatge artístic.