El moviment maquiavèl·lic de la reina Camilla

Camilla Parker Bowles ha aconseguit transformar la seva imatge d'eterna ombra en una figura influent dins del Palau de Buckingham. Però, a quin preu? Entre bastidors, la seva estratègia respecte a la tensa relació entre Carles III i el seu fill Harry se n'està parlant… i no sempre per bé.

Canvi d'imatge

En els darrers mesos, diverses fonts han revelat que la reina Camilla ha decidit adoptar una postura ferma —més aviat, impenetrable— davant la crisi que travessa la dinastia Windsor. Segons declaracions exclusives a l'Express per part d'un informant del Palau de Buckingham, Camilla ha deixat clar que no tindrà un paper actiu a l'hora de mediar ni d'apropar Harry al rei.

Aquesta decisió s'ha interpretat com una estratègia calculada: mantenir-se “al marge” per no tacar la imatge pública del rei Carles III i preservar l'estabilitat institucional. Camilla, d'aquesta manera, reforça la seva posició com a consort lleial, encara que això impliqui marcar distància amb els Sussex.

Una declaració molt meditada

Des de l'interior del Palau, s'emfatitza que la decisió no és passiva, sinó una elecció conscient. “El rei Carles està envoltat de veus que encoratgen la ruptura amb Harry, i Camilla es manté al marge”, confirmen fonts properes.

Mentrestant, Harry ha traçat una línia clara: en la seva recent entrevista amb la BBC, va confirmar que el seu pare no agafa el telèfon quan ell truca. Aquesta realitat confirma l'acceptació freda de l'allunyament, ara avalada pel silenci de Camilla.

Una relació sempre complicada

La relació entre Camilla i els fills de Carles III sempre ha estat complexa. A Spare, Harry la descriu com a “perillosa, manipuladora i propensa a filtrar històries”. Tot i així, curiosament, admet també que no va complir amb la imatge de “madrastra malvada”, la qual cosa dona una pista sobre la seva influència ambivalent.

Per la seva banda, alguns mitjans la descriuen com una “estratègia estudiada”: Camilla està utilitzant el conflicte per reforçar la seva cohesió amb la imatge institucional del rei, consolidant el seu perfil com a reina consort en un moment crític per a la monarquia.

Més enllà de l'institucional

La postura de Camilla no és només institucional, també té un component personal i emocional. La premsa britànica assenyala que ella també ha resultat ferida per les acusacions públiques de Harry, especialment després dels passatges més durs de Spare i l'entrevista amb Oprah Winfrey.

Així mateix, es diu que va intentar acostar posicions, encara que, conscient de la realitat, va optar pel silenci com a mecanisme de defensa.

Els seus seguidors ho tenen clar

Camilla es manté ferma i silenciosa en una guerra familiar que ja ha marcat un abans i un després als Windsor. La seva estratègia, que molts qualifiquen de maquiavèl·lica, busca protegir la institució reial. És per això que es fa diferents preguntes: tindrà conseqüències a llarg termini per a la seva pròpia imatge? Estem davant d'una reina conservadora i calculadora o davant d'una consort intel·ligent que sap quan callar?