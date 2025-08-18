Manu Guix: 12 anys de matrimoni i 2 fills, qui és la seva dona

Una escapada “sense nens” a la Seu d’Urgell va reobrir una història que Manu Guix i la seva parella cultiven amb discreció. El músic català i la periodista van tornar al lloc on va sorgir l'enamorament sobtat, i el gest va encendre la curiositat general.
De l'enamorament sobtat a la Seu d’Urgell a l’anell
El mateix Manu va publicar un vídeo recordant que allà va començar tot fa dotze anys, i que aquesta escapada era sense nens. La relació, que es va fer forta entre escenaris i assajos, va acabar en un casament sorpresa anunciat a les seves xarxes el març de 2018. Junts han format una família amb dos fills, Àlex i Lúa, consolidant un projecte personal tan sòlid com la seva faceta artística pública. Van triar com a banda sonora “It’s a Beautiful Day”, subratllant el to celebratori del seu retrobament amb aquell paisatge pirinenc.
Marta Cristià, la periodista de Catalunya Ràdio
Marta Cristià, periodista dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, amb experiència en programes d’actualitat i cultura, comparteix el seu camí amb Manu Guix. Ha passat per espais com El matí de Catalunya Ràdio, La Tribu, Popap i Catalunya Nit, a més d’una etapa a APM? de TV3. El seu perfil encaixa amb la discreció que tots dos han cultivat, on el focus professional conviu amb una vida familiar protegida dels focus.
El casament que va sorprendre l’audiència d’OT
L’anunci de l’enllaç va agafar tothom amb el peu canviat: “M’ha dit que sí”, va escriure Manu al costat d’una foto amb les aliances. Al cap de pocs minuts, les felicitacions van inundar els seus perfils i Noemí Galera en va deixar constància amb un missatge afectuós que es va tornar viral. La notícia va confirmar una relació ja consolidada, i va convertir la parella en una de les més estimades de l’univers Operación Triunfo. Hi va haver confusió inicial entre compromís i casament, aclarida per ell mateix en un segon missatge.
El dia a dia del matrimoni combina una agenda artística intensa amb criança, des de gires i assajos fins a escapades que recarreguen piles quan arriba una pausa. Les últimes setmanes, van compartir un vídeo des de la Seu d’Urgell, sense nens, reivindicant l’origen de la seva història amb un somriure còmplice. Abans, ja havien mostrat moments familiars i projectes professionals, inclosos musicals signats amb Àngel Llàcer i èxits de la seva productora habitual. Fa dies van complir un somni assistint junts a un concert de Stevie Wonder a Cardiff, una cita que va emocionar el músic català.