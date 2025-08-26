La reina Sofia (86 anys) fa un pas molt important pel bé d'Irene de Grècia

La reina Sofia, de 86 anys, s'enfronta a un estiu molt diferent del d'anys anteriors. Tot i les expectatives de veure-la instal·lada a Mallorca durant setmanes, ha pres una determinació carregada de significat per a Irene de Grècia. L'emèrita ha deixat de banda costums molt arrelats per prioritzar quelcom que va més enllà de les seves obligacions institucionals.
El gest ha cridat l'atenció de qui segueix de prop la vida de la Família Reial. La reina emèrita, coneguda per la seva disciplina i constància, ha sorprès amb una decisió que trenca tradicions d'estiu. Què l'ha portada a alterar de manera tan notable els seus plans i a situar la seva germana al centre de totes les seves prioritats?
La reina Sofia pren una decisió inèdita pel bé d'Irene de Grècia
Cada estiu, la reina Sofia solia instal·lar-se al Palau de Marivent durant llargues setmanes. Allà compartia trobades familiars, actes públics i moments de descans. Enguany, però, la seva arribada es va endarrerir més de l'habitual, fet que va generar dubtes sobre els seus plans.
El 3 d'agost de 2025 va aterrar a l'illa amb motiu de la tradicional recepció a les autoritats balears. La seva aparició va ser celebrada tant per la societat local com per la premsa, que va destacar la seva proximitat i l'entusiasme que va mostrar a l'esdeveniment. Fins i tot va lluir amb orgull la Medalla d'Or de les Balears, rebuda el 2024, un gest que va emocionar molts.
Tanmateix, una cosa va cridar l'atenció: la seva estada es va limitar a tot just 48 hores. Mai havia passat tan poc temps a Marivent. Va tornar ràpidament a Madrid, generant especulacions sobre les veritables raons d'aquesta inusual decisió.
La clau d'aquesta determinació és en l'estat de salut d'Irene de Grècia, la germana petita de la reina Sofia. Segons diverses publicacions, la princesa travessa un delicat deteriorament cognitiu que s'ha accentuat amb el pas dels anys. L'emèrita, conscient de la fragilitat de la seva germana, ha decidit romandre al seu costat i posposar el seu estiu a Mallorca.
Es pensava que, després de la seva breu visita a l'illa, tornaria a instal·lar-se a Marivent. Però la realitat és diferent: Sofia ha preferit quedar-se a Madrid per cuidar Irene. Tot i que les seves filles, les infantes Elena i Cristina, li van assegurar que estarien pendents de la seva tia, l'emèrita ha optat per acompanyar-la personalment.
Aquesta decisió, inèdita en la seva rutina d'estiu, reflecteix no només el seu paper de germana, sinó també el seu sentit de la responsabilitat familiar. Per a la reina Sofia, Irene no és només una companya de vida, sinó un suport vital amb qui ha compartit dècades d'unió.
El delicat estat d'Irene de Grècia preocupa el seu entorn
La salut d'Irene de Grècia fa temps que és motiu d'inquietud. En un primer moment, es va atribuir l'absència prolongada de Sofia a Mallorca a unes proves mèdiques rutinàries. Tanmateix, la realitat és més greu, ja que la princesa presenta un deteriorament progressiu que limita cada cop més la seva autonomia.
Per a Sofia, la situació és dolorosa, ja que ha viscut sempre al costat de la seva germana, amb qui comparteix residència a Madrid des de fa anys. Totes dues han mantingut una relació inseparable, marcada per la complicitat i l'afecte. Per això, ara que Irene travessa un moment tan delicat, la reina emèrita no ha volgut deixar-la sola ni un instant.
No hi ha dubte que la reina Sofia ha fet un pas molt important per Irene de Grècia, deixant de banda els seus costums d'estiu. La seva decisió reflecteix la prioritat absoluta que concedeix al benestar familiar davant de qualsevol protocol. Un gest d'amor fraternal que convida a preguntar-se com evolucionarà aquest estiu marcat per la salut i la unió.