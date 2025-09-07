La reina Letícia diu prou i trenca amb Pablo Urdangarin per un motiu important

Aquesta setmana s'ha confirmat el que molts intuïen des de fa temps: la reina Letícia ha decidit tallar d'arrel el seu vincle amb Pablo Urdangarin. La relació entre tots dos mai no va ser fluida, però sembla que ara ha arribat a un punt límit, alimentada per velles ferides familiars i ressentiments que s'arrosseguen des de fa anys.
Tot i que el net del rei emèrit sempre ha estat discret, aquesta vegada ha marcat un abans i un després en el seu tracte amb la reina. La tensió ja no s'amaga i obre un nou capítol en una història que s'ha gestat des de fa més d'una dècada. Què ha passat perquè Pablo es distanciï de manera tan radical de la seva tieta política?
La reina Letícia diu prou a la família Urdangarin
La relació entre Letícia i la família Urdangarin va començar amb cordialitat. Durant els primers anys de matrimoni amb el rei Felip, la reina s'entenia bé amb la infanta Cristina, fins al punt que compartien viatges i confidències. Aquella proximitat, però, es va trencar de manera inesperada el 2005.
La infanta Cristina i Iñaki Urdangarin van celebrar el bateig de la seva filla Irene a Madrid. En el passat, el que era habitual era que s'allotgessin al Palau de la Zarzuela, però Letícia, embarassada aleshores, va decidir que no hi hauria hostes a casa seva. Aquesta negativa va sorprendre tothom i va generar una primera esquerda en la relació amb la seva cunyada.
Amb el pas del temps, la distància va anar en augment, ja que l'esclat del cas Nóos el 2011 va acabar de segellar la ruptura. La imputació d'Iñaki va suposar un terratrèmol mediàtic i judicial que va sacsejar la Família Reial. Per protegir la institució, la reina Letícia es va apartar completament de la infanta Cristina, marcant així una barrera que mai més es va tornar a aixecar.
Des de llavors, les relacions han estat estrictament formals, ni reunions familiars freqüents, ni gestos de complicitat en actes públics. Letícia va decidir prioritzar la imatge de la corona per damunt dels llaços personals. Aquesta distància amb Cristina també va afectar els seus fills, que van créixer sense gairebé tracte amb la reina.
Pablo Urdangarin trenca amb la reina Letícia
Aquesta distància institucional va acabar calant en la relació personal entre Letícia i els fills de la infanta Cristina. De tots ells, qui més ho ha sentit ha estat Pablo Urdangarin, el segon fill de Cristina i Iñaki i el més visible públicament en els darrers anys.
Pablo va créixer observant com es transformava la relació de la seva mare amb la reina. De petit, va viure aquell episodi del bateig d'Irene i, poc després, l'aïllament que va patir la seva família durant el procés judicial del seu pare. Aquesta experiència el va marcar i li va fer desenvolupar una visió crítica envers Letícia, a qui considera responsable de no haver estès la mà.
El jove esportista es mostra respectuós en públic, però en privat ha deixat clar que no pot perdonar el tracte que la reina ha tingut cap a la seva mare. Per a ell, Cristina va ser relegada i apartada de la Família Reial per decisió de Letícia, i aquesta ferida no s'esborra amb el temps.
Aquesta percepció es reforça amb els rumors que apunten que Iñaki va dir als seus fills que Letícia podria haver contribuït en la filtració del cas Nóos. Pablo, influït per aquestes paraules, sent que la condemna del seu pare i el patiment de la seva mare són capítols en què la reina no va estar al seu costat.
Per a Pablo Urdangarin, la prioritat sempre serà la seva mare, la infanta Cristina. I mentre senti que la reina Letícia no la va tractar amb el respecte que es mereixia, aquest lligam romandrà trencat. Una ruptura que simbolitza, en realitat, la fractura profunda entre dues branques de la Família Reial que, malgrat el pas del temps, segueixen irreconciliables.