El príncep Harry, molt orgullós, confirma el secret a veus sobre Doria Ragland

El príncep Harry ha posat punt final a totes les teories i rumors sobre la seva relació amb Doria Ragland, la mare de Meghan. La figura de Ragland, tot i ser la gran desconeguda de la família, resulta tenir un paper fonamental en les seves vides. Tant és així que el mateix príncep ha confirmat orgullós el gran secret de la seva sogra.
Harry, embolicat en una guerra aferrissada amb la Família Reial britànica, sembla tenir una altra actitud amb Doria. Almenys això és el que es desprèn de la informació que acaba de sortir a la llum i que revela la realitat.
El príncep Harry revela tota la veritat de Doria Ragland
A priori, el nom de Doria Ragland no desperta una gran importància sobre la seva persona. No obstant això, si aclarim que es tracta de la sogra del príncep Harry i, per tant, mare de Meghan, l'interès augmenta. I és que poc se sap sobre Doria i el paper que té a la vida del fill de Carles III, allunyat de la seva família.
En aquest sentit, el príncep Harry ha confessat orgullós el secret sobre Doria i la bona relació que manté amb ella. Mentre que amb el seu pare i el seu germà manté una guerra, en Ragland sembla haver trobat el suport i l'afecte que necessita.
Informacions recents suggereixen que Harry considera Doria com més que la seva sogra. La descriu com algú en qui confia plenament, gairebé amb el to amb què un parlaria d'una mare. Aquesta proximitat ha sorgit amb el temps, a força de compartir moments importants.
Des del casament reial fins als primers anys dels fills que comparteix amb Meghan, Ragland ha format part activa de tots aquests instants. Tant mitjans nord-americans com britànics destaquen la naturalitat amb què Doria ha sabut ocupar un espai valuós a la vida dels Sussex.
La seva discreció i aquesta capacitat de quedar-se en un segon pla mentre dona suport sense cridar l'atenció la converteix en la sogra perfecta. Així és per al príncep Harry, que ha trobat en ella un gran suport.
Doria Ragland, molt més que una sogra per al príncep Harry
Quan el príncep Harry i Meghan van decidir mudar-se a Califòrnia amb els seus fills, Doria va tenir un paper protagonista. Ragland va deixar la seva feina a Los Angeles per mudar-se amb els ducs de Sussex a Montecito i ajudar-los amb els nens. A poc a poc va anar assumint més responsabilitats que, alguns mitjans van afirmar, van acabar per sobrepassar-la.
Es va parlar que Doria, farta de sentir-se una empleada a la mansió de la seva filla, va decidir tornar a casa seva i reprendre la seva feina. Meghan va explotar davant la idea de perdre aquesta gran ajuda i va implorar que reconsiderés la idea de marxar. Es va especular amb la tensa relació entre mare i filla i en com Harry va optar per no intervenir.
Ara, la versió és molt diferent i ens arriba la bona relació que en realitat hi ha amb Doria. I és que, si hi ha alguna cosa innegable, és que Ragland ha estat constant en moments clau dels ducs de Sussex.
No hi ha dubte que el príncep Harry valora aquesta proximitat que va més enllà del parentiu. És precisament aquesta figura maternal la que Harry aprecia en Doria: aquesta capacitat per contenir, escoltar i oferir suport sense buscar protagonisme.
Aquest tipus de relacions no es construeixen d'un dia per l'altre, requereixen que ambdues parts es mostrin autèntiques, properes, sense pretensions. I això és exactament el que ha passat entre el príncep Harry i Doria Ragland. Ella ha sabut ser un pilar emocional en moments decisius, sense ficar-s'hi, només estant present.