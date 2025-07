La reina Camilla mou fitxa: el príncep Guillem, desconcertat

Camilla s'ha convertit en una peça clau a la monarquia britànica, i els seus últims moviments han situat el futur rei al centre d'un desconcert inesperat. El diagnòstic del seu marit fa trontollar l'estructura familiar.

Camilla guanya protagonisme

Des que el seu marit, Carles III, va ser diagnosticat amb càncer, Camilla ha intensificat la seva presència en actes oficials. Ha deixat de ser un simple acompanyament protocol·lari per assumir decisions estratègiques en reunions clau i en l'agenda de la Corona. Ha passat de ser "princesa consort" a figura visible i funcional dins la institució. Les seves opinions i gestions ja no són un complement: manen.

El canvi de guàrdia protocol·lari

Dins de fonts internes i mitjans britànics circula la tesi que aquest gir protagonitzat per Camilla ha suposat un ajust en les tasques de Guillem. Segons hi ha indicis, el príncep hauria retallat la seva exposició en actes menors on Camilla solia lluir-se —una maniobra que redueix el seu lluïment i crea tensió als despatxos reials.

| XCatalunya

Tot i que no hi ha cap comunicat oficial al respecte, un biògraf reial apunta que això és més que modernització institucional: "restar llums a Camilla" per reforçar la seva pròpia línia successòria. I així és com Guillem, l'hereu natural, estaria actuant per consolidar el seu lideratge. A més, s'especula que darrere d'aquest ajust hi pot haver una estratègia calculada per anticipar el seu estil de regnat, més centrat i definit, que contrastaria amb la imatge més tradicional de la monarquia.

Ecos familiars i records que pesen

No és nou que hi hagi friccions entre Camilla i els fills de Carles III. A "Spare", el llibre d'Harry, s'explica com ell i Guillem van convenir a oposar-se al matrimoni reial per respecte a Diana. Amb Harry fora del Regne Unit, només Guillem té veu activa, cosa que afegeix un component emocional al conflicte: és la seva madrastra, però també la cara visible del poder que ell podria estar reescrivint.

El Palau manté una versió oficial: és un ajust per modernitzar la Corona, orientar-la a una línia directa i funcional. Era una necessitat, diuen, per a una institució més àgil. Però des de dins s'interpreta que darrere del vernís de "reforma" hi podria haver una jugada personal per rebaixar la influència de Camilla i donar protagonisme al nou rei.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Nou pols al cor de la Corona

Aquest episodi no és només un ajust d'agenda; significa un canvi de poder simbòlic. Camilla passa d'acompanyant discreta a figura determinant, i Guillem, en el seu pas cap al tron, sembla que està definint el seu regnat a la seva manera. Amb la seva decisió el futur rei marca distància, recorda qui heretarà el ceptre i envia un missatge clar al palau.

Les pròximes aparicions de Camilla a l'agenda institucional seran clau per mesurar aquesta batalla d'influència reial. La reina Camilla ha guanyat força i rellevància en un moment decisiu. Però el seu ascens ha desfermat un pols amb Guillem, que vol assenyalar que, tot i que ella sigui consort, el futur rei defineix el seu regne.