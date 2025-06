Gir de 180º del príncep Harry amb Carles III: Camilla ho podria dinamitar tot

Durant cinc anys, el príncep Harry ha mantingut una relació tensa amb la seva família després de mudar-se el 2020 als Estats Units amb Meghan Markle i els petits Archie i Lilibet. Des de llavors, amb declaracions públiques i el seu polèmic llibre Spare, la ruptura va ser evident. Però moviments recents apunten a un gir inesperat.

Segons The Daily Mail, Harry podria estar enviant una “branca d’olivera” al seu pare, el rei Carles III, i al seu germà Guillem en convidar-los oficialment als Jocs Invictus 2027 a Birmingham, del 12 al 17 de juliol.

Invitació amb intencions: darrere de correus i agendar temps

El pla, segons fonts reials, és enviar un correu electrònic a finals de juny perquè l’Oficina Reial reservi data, i després remetre una invitació formal més endavant. L’objectiu és aprofitar la rellevància de Harry com a fundador i promotor dels Jocs Invictus, esdeveniment que honra veterans militars, un terreny sensible i significatiu per a la família reial. En paraules d’un comentarista: “si no hi acudeixen, podrien quedar en evidència com a ‘petits’ en no donar suport als militars”

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

El gran obstacle: aniversari de Camilla i egos reials

El principal escull no és sentimental, sinó logístic i simbòlic. L’acte de cloenda dels jocs coincideix amb el 80è aniversari de la reina Camilla, el 17 de juliol de 2027. Segons informacions, aquesta coincidència generarà un maldecap per a la Casa Reial, ja que mantenir Camilla com a centre de la celebració versus acudir a la cita militar pot complicar les agendes reials

Les reaccions dins i fora del Palau

Experts com Ingrid Seward assenyalen que el rei podria assistir per mostrar suport a les Forces Armades i reconèixer els èxits del seu fill, tot i que manté encara reserves per l’exposició de converses privades. Katie Nicholl, una altra veu informada, afirma que Carles anhela recuperar la relació amb Harry i els seus nets, ressaltant la seva "capacitat per al perdó"

No obstant això, també hi ha qui recorda episodis previs com l’absència dels royals en el 10è aniversari d’Invictus a Londres, quan es va notar un veto implícit

| Instagram

Què passa amb Meghan i els nens

Un altre factor rellevant és la seguretat. Harry va perdre la seva lluita legal per protecció policial al Regne Unit i Meghan ha expressat preocupacions sobre crítiques i amenaces. Per tant, la seva presència no està garantida. Això sí, el cor d’aquesta iniciativa és profundament estratègic: una reconciliació pública en un esdeveniment amb simbolisme militar, en terreny britànic

Molts interrogants

Aquest gest de Harry marca un possible punt d’inflexió en la seva història amb la família reial: un desafiament entre el deure públic i les tensions privades. Podria ser l’oportunitat d’un retrobament o, si no hi assisteixen, un nou nus conflictiu. Mentrestant, les dates clau –12-17 de juliol de 2027– es perfilen com a decisives en aquest episodi familiar amb matisos diplomàtics, íntims i mediàtics

Acceptaran Carles III i Guillem aquesta invitació sense precedents El món del cor i la reialesa estarà molt atent, i no trigarem a analitzar cada pas del calendari reial.