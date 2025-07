El rei Felip reconeix en privat què li passa a la seva filla Sofia: falta poc i vol ajudar-la

per Daniel H. Marín

El rei Felip VI ha reconegut en privat que la seva filla, la infanta Sofia, està a punt d'iniciar una etapa crucial a la seva vida. Segons fonts properes al monarca, ha mostrat el seu desig d'acompanyar-la i donar-li suport en aquest moment decisiu. Aquesta declaració ha estat interpretada com una mostra clara de la implicació personal del rei en el futur de la seva filla.

Després d'haver finalitzat els seus estudis de Batxillerat Internacional al UWC Atlantic College de Gal·les, Sofia ha decidit continuar la seva formació en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals. L'elecció d'aquesta carrera s'ha fet sota la supervisió de Felip VI i la reina Letícia, que han marcat certes condicions. En concret, han buscat que els seus estudis tinguin una utilitat real per a les seves futures responsabilitats com a membre de la família reial.

La infanta cursarà a la Forward College, una institució vinculada a la Universitat de Londres que li permetrà viure a Lisboa, París i Berlín. Tot i que aquesta decisió ha generat crítiques per no escollir una universitat espanyola, respon a dos requisits clars imposats pels seus pares. Segons El País, primer, que la destinació sigui a prop perquè pugui atendre els seus compromisos oficials i segon, que la formació sigui multidisciplinària i pràctica.

El rei Felip aposta per una etapa discreta i sense interrupcions per a la infanta Sofia

A més, Felip ha insistit que durant aquesta etapa la infanta mantingui un perfil discret a l'esfera pública, ha revelat EFE. La Casa Reial ha assenyalat que, tot i la seva preparació, la infanta no tindrà un paper gaire actiu en actes oficials per ara. Aquest enfocament busca protegir la seva formació i evitar pressions innecessàries en un moment delicat per al seu desenvolupament.

D'altra banda, s'ha descartat l'opció que Sofia prengui un any sabàtic o que segueixi una formació militar, com ha fet la seva germana gran, la princesa Leonor. Els reis han explorat diferents alternatives amb la jove, buscant el que millor encaixi amb la seva vocació i el rol que exercirà en el futur. Aquesta decisió es va prendre pensant en el seu benestar personal i professional.

La infanta Sofia inicia un camí important amb el suport del seu pare, el rei Felip

La nova etapa de Sofia començarà al setembre i representa un repte important per a ella. Mentrestant, la seva germana Leonor iniciarà a finals d'agost la fase final de la seva formació militar a l'Acadèmia General de l'Aire i de l'Espai. L'hereva prepara així el seu futur com a capitana general de les Forces Armades, una responsabilitat que culminarà el 2026.

En conclusió, el rei ha deixat clar que el temps perquè la infanta es prepari és limitat i que desitja estar present per donar-li suport. Aquest reconeixement, tot i que expressat en privat, mostra el costat més humà del monarca. Està decidit a guiar la seva filla perquè afronti amb èxit els reptes que tindrà com a membre actiu de la Corona.