Nous problemes entre Felipe VI i Cristina de Borbón

La distància entre el rei Felipe VI i la infanta Cristina ha arribat a un nou punt crític. Les darreres setmanes han portat moviments subtils, però reveladors a la Zarzuela, on els gestos parlen més que les paraules. Tanmateix, darrere d'aquest silenci institucional hi ha una barreja de ferides antigues i nous capítols carregats d'expectació.

Una bretxa reactivada pel passat recent

La tensió entre tots dos germans no és extraordinària, però tampoc no ha estat mai insignificant. Des de l'esclat del cas Nóos el 2011 i la polèmica judicial que en va seguir, Cristina va quedar exclosa del nucli familiar i privada del títol de duquessa de Palma. Aquest distanciament va aprofundir el ressentiment. Cristina sent que Felipe no la va defensar prou i que l'impuls va venir de Letizia. Aquesta ferida ha estat cicatriu, però mai tancada.

Iñaki Urdangarin, el detonant inesperat

L'anunci que Iñaki Urdangarin, el seu exmarit, prepara un llibre centrat en la seva experiència a la presó i el seu camí de rehabilitació, ha estat gasolina per al foc. A la Zarzuela ho observen amb recel: temen que reveli informació sensible, fins i tot sobre Felipe VI. La por creix en saber que podria fer al·lusions a l'emèrit Juan Carlos I i suggerir que Cristina l'anima a seguir amb les memòries del rei emèrit. Aquest corrent es tradueix en una nova onada de desconfiança entre els germans.

Exclusiva de Pilar Eyre: empatia oculta

La periodista Pilar Eyre ha ressaltat una faceta poc publicitada de Cristina: lluny de mostrar-se freda amb Iñaki, el defensa i el protegeix, parlant bé d'ell als seus fills. Aquesta actitud contrasta amb el silenci estratègic de Felipe, que manté ferm el distanciament institucional. Cristina, mentrestant, troba en aquesta proximitat emocional un espai de fidelitat a la seva família, davant la rígida política de protocols.

Ecos de la pressió a Marivent

El malestar s'estén més enllà de l'entorn íntim. Els Urdangarin continuen vetats a Marivent, residència d'estiu dels Reis i les seves filles. Letícia no veu amb bons ulls que les seves filles coincideixin amb els cosins; segons fonts properes, Cristina responsabilitza Felipe per no defensar-los. S'evidencia aquí una disparitat clara: mentre Elena i Cristina mostren unitat entorn de Juan Carlos, el rei defensa la institució per damunt dels vincles informals.

Efectes visibles en actes públics i privats

En els darrers actes oficials, l'absència de trobades entre Cristina i Felipe ha estat palpable. Segons persones properes, no es creuen paraules ni als photocalls ni als passadissos dels esdeveniments familiars o institucionals. Aquesta lògica del silenci indica que la bretxa no és només personal, sinó un gest conscient que parla de límits imposats en protocol.

Cap a una fractura creixent i difícil de reparar

La infanta Cristina i la seva germana Elena podrien consolidar-se com a blocs familiars oposats a la postura del rei. Aquest s'enfronta a la lògica institucional i el seu deure de preservar una imatge impecable. Tot i que la baralla no és nova, la seva visibilitat sí que ho és. La manca de coincidència pública de Felip amb les seves dues germanes i el suport explícit d'elles al seu pare emèrit presagien una fractura que, si no es modera, podria empitjorar.