Anunci urgent de Guillem d'Anglaterra i Kate Middleton

Enmig d'una creixent polèmica per la seva absència en els recents premis BAFTA, el príncep Guillem i Kate Middleton han emès un comunicat. Ho han fet des del palau de Kensington per abordar la situació i anunciar els seus propers compromisos oficials.

Context de la controvèrsia

Des de 2017, l'assistència dels prínceps de Gal·les a la cerimònia dels BAFTA s'havia convertit en una tradició ininterrompuda. No obstant això, aquest any, la parella va decidir no acudir a l'esdeveniment celebrat el 16 de febrer a Londres. Segons va informar el mateix palau de Kensington, l'absència es va deure al fet que la data coincidia amb les vacances escolars de meitat de trimestre dels seus tres fills.

I la parella va optar per prioritzar el temps en família. No obstant això, mitjans com Vanity Fair van revelar que la família sencera es trobava gaudint d'unes vacances a l'illa privada de Mustique. Al Carib, una destinació habitual per a ells a causa de la privacitat que ofereix.

Les declaracions oficials

Davant el rebombori generat per la seva absència en un esdeveniment de tal rellevància. Especialment considerant que el príncep Guillem és president de l'Acadèmia Britànica de Cinema i Televisió des de l'any 2010, el palau de Kensington va emetre un comunicat urgent.

En ell, es va confirmar que, encara que la parella no va assistir a la cerimònia, el príncep Guillem va participar mitjançant un vídeo pregravat. I, a més, va visitar la London Screen Academy per donar suport a la propera generació de talents cinematogràfics. Aquesta decisió ha estat objecte de debat en l'opinió pública britànica.

Mentre alguns entenen la importància de dedicar temps a la família, altres consideren que, donada la posició de Guillem com a president de l'acadèmia, la seva presència als BAFTA era fonamental. A més, l'elecció d'una destinació luxosa com Mustique durant una absència tan notable ha estat vista per alguns com una falta de sensibilitat.

Els propers compromisos oficials

En un esforç per mitigar les crítiques i demostrar el seu compromís amb els seus deures reals. El comunicat del palau de Kensington va detallar els propers compromisos dels prínceps de Gal·les. Entre ells, destaca una visita a les comunitats afectades per les recents inundacions a Pontypridd.

On es reuniran amb residents i propietaris de negocis locals per mostrar el seu suport i solidaritat. A més, participaran en les diferents activitats tradicionals, com l'elaboració de pastissos gal·lesos a The Welsh Cake Shop, buscant reconnectar amb la ciutadania i reforçar la seva imatge.

La recuperació de Kate Middleton

És important recordar que l'últim any ha estat particularment desafiant per a la Família Reial Britànica. Al març del any 2024, Kate Middleton va ser diagnosticada amb un càncer, cosa que la va portar a absentar-se de nombrosos compromisos oficials durant el seu tractament.

Al setembre del mateix any, la princesa va anunciar que havia completat la seva quimioteràpia i que el seu càncer estava en remissió. Des de llavors, ha reprès gradualment les seves activitats públiques, encara que la seva agenda continua sent més limitada que en anys anteriors.