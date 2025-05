La referència de Fermín a la seva nòvia que entusiasma els seguidors del Barça

per Mireia Puig

La temporada del Barça ha recuperat l'orgull dels seus aficionats. Després de moments de dubte, l'equip ha ressorgit amb força, liderat per una generació de joves sorgits de la Masia que representen l'essència del club. Un dels més destacats ha estat Fermín López, un migcampista amb empenta, talent i un compromís que enamora.

Fermín no només ha estat important en el terreny de joc, sinó també en l'emocional. La seva història personal, la seva humilitat i la seva manera de sentir els colors l'han convertit en un favorit de la graderia. En cada partit se'l veu jugar amb passió, amb entrega i amb un somriure que encomana.

Gràcies a la confiança que li va brindar Hansi Flick, el jove Fermín s'ha consolidat com a peça clau del futur blaugrana. A diferència d'altres clubs que busquen fora solucions, el Barça ha apostat per ell, un noi que ho té tot: tècnica, caràcter i ànima culé.

| Canva

Un jugador compromès dins i fora del camp

El jugador andalús ha protagonitzat grans actuacions aquesta temporada, destacant en partits importants i demostrant que no li tremola el pols quan vesteix la samarreta del primer equip. No és només promesa, ja és present, i amb només 20 anys ja té el respecte del vestidor i de l'afició.

Però més enllà del seu rendiment esportiu, Fermín també ha captat l'atenció pel seu costat més íntim i personal. La seva relació amb Berta Gallardo s'ha tornat coneguda i entranyable per als seguidors. Tots dos han aparegut en esdeveniments del club i la seva complicitat és evident.

| XCatalunya, Canva

Fermín i Berta no oculten el seu afecte. La seva connexió va més enllà del superficial, i han aconseguit combinar amor i futbol d'una manera molt especial. Prova d'això és el protagonisme que Berta ha tingut fins i tot en decisions del futbolista que, a primera vista, semblen estrictament esportives.

El número que amaga una història d'amor

En una sessió recent de preguntes i respostes a xarxes socials, Fermín va respondre a algunes curiositats dels seus fans. Va explicar que vol viatjar a Mèxic, que la seva sèrie preferida és Prison Break, i que somia amb veure un company del Barça guanyar la Pilota d'Or. Cada resposta el feia més proper.

Tanmateix, hi va haver una pregunta en particular que va captar l'atenció de tothom: “Fermín, per què portes el número 16 a la samarreta?” Una qüestió aparentment tècnica, però que el jugador va respondre amb una frase que va desfermar tendresa a xarxes socials.

I és que el número 16, que ha estat poc habitual en grans figures del club excepte en el cas de Sergio Busquets durant els seus inicis, no va ser escollit per tradició ni per superstició futbolística. El que Fermín va respondre va deixar a tothom amb un somriure al rostre.

La raó darrere del dorsal 16: Berta

Fermín va confessar que el seu dorsal no té res a veure amb antics ídols ni estratègies de màrqueting. Simplement, va dir: “És el número preferit de la meva nòvia”. Així, amb total naturalitat, va explicar que el 16 representa a Berta Gallardo i que, cada vegada que el porta a l'esquena, pensa en ella.

Amb aquest gest, el jugador ha unit les seves dues grans passions: el Barça i l'amor. En cada regat, en cada gol, en cada celebració, no només juga pels colors que estima, sinó també per la persona que l'acompanya en la seva vida. Fermín ha demostrat que es pot ser competitiu, professional i al mateix temps profundament humà.

Perquè de vegades, el cor també tria el número que portes a l'esquena. I en el seu cas, aquest número és el 16. Per Berta.