Les paraules del director d'Eurovisió que ho poden canviar tot

La 69a edició del Festival d'Eurovisió, celebrada a Basilea, ha deixat una estela de controvèrsies que amenacen amb eclipsar la victòria de l'austríac JJ. Al centre de la polèmica es troba el sistema de televot, qüestionat per diversos països després de la inesperada segona posició d'Israel. El director del certamen, Martin Green, ha trencat el seu silenci amb una carta oberta que podria marcar un abans i un després en la història del concurs.

L'actuació d'Israel queda en segona posició

L'actuació de Yuval Raphael, representant d'Israel, va generar reaccions trobades. Durant els assajos, es van registrar xiulades del públic que van ser silenciades en la transmissió oficial mitjançant aplaudiments pregravats, cosa que va desencadenar acusacions de censura i favoritisme per part de l'organització.

Malgrat les tensions, Israel va obtenir la puntuació més alta del televot en més de 10 països, inclosos Espanya i Bèlgica, cosa que va sorprendre molts arran del context polític i les campanyes de suport a Palestina en aquestes nacions. Investigacions posteriors van revelar que una agència governamental israeliana va promoure digitalment el vot a favor del seu representant mitjançant publicitat a Google i una campanya a YouTube.

| TVE, XCatalunya

Eurovisió trenca el seu silenci

Martin Green, director de la Unió Europea de Radiodifusió (UER), va defensar la validesa i seguretat del sistema de televot, assegurant que està "minuciosament revisat i verificat" i que inclou múltiples mecanismes de seguretat supervisats per experts amb dècades d'experiència. No obstant això, va reconèixer la possibilitat de revisar aspectes com el nombre permès de vots per persona en futures edicions.

RTVE, per la seva banda, va enviar una carta a la UER sol·licitant una auditoria independent i una revisió completa del sistema de televot, expressant gran preocupació per la transparència, legitimitat i integritat del procés de votació i la participació d'Israel en el certamen. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, també va qüestionar la participació d'Israel, apel·lant a la coherència en l'aplicació d'estàndards internacionals.

Altres països, com Finlàndia, Irlanda, els Països Baixos i Islàndia, es van unir a les crítiques, sol·licitant una revisió del sistema de votació i qüestionant la inclusió d'Israel en el concurs. La controvèrsia ha reactivat el debat sobre la politització d'Eurovisió i la necessitat de garantir l'equitat i la transparència en el certamen.

| YouTube

Crítiques a presència d'Israel en el concurs

Enmig d'aquest clima de tensió, el guanyador JJ va fer una crida a la reflexió sobre la participació de països involucrats en conflictes armats, encara que posteriorment va matisar les seves declaracions per evitar que s'interpretessin com una petició d'exclusió directa

L'UER ha anunciat que està en contacte amb els organismes de radiodifusió preocupats i que es compromet a continuar millorant el sistema segons les recomanacions extretes de l'anàlisi anual. No obstant això, la pressió per a una reforma profunda del sistema de votació i una revisió dels criteris de participació continua en augment.