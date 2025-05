Pep Guardiola torna a assetjar el Barça: Vol endur-se un dels millors

Als despatxos del Manchester City no hi ha temps a perdre. El conjunt anglès, vigent campió de la Premier League, es prepara per afrontar un estiu de canvis importants en la seva plantilla. La sortida de Kevin De Bruyne, un dels grans ídols del club, obre una porta inesperada i molt cobejada al cor de l'equip de Pep Guardiola. Per cobrir aquest buit, el tècnic de Santpedor té clar el seu objectiu: tornar a mirar a Barcelona per intentar endur-se una de les grans estrelles del futbol espanyol.

Un City obligat a reinventar-se després de la marxa del seu líder

La confirmació que Kevin De Bruyne no seguirà al Manchester City ha obligat els dirigents del club a accelerar la recerca d'un relleu de màxim nivell. A l'Etihad saben que perdre la seva brúixola al centre del camp pot canviar completament la identitat de joc que tants èxits els ha donat. Per això, el club ha activat tots els radars al mercat europeu, i entre tots els noms, n'hi ha un que brilla amb llum pròpia: el de Dani Olmo.

Segons va avançar en exclusiva el periodista Matteo Moretto (Relevo), el desig prioritari de Guardiola i el City és incorporar un número 10 modern, capaç d'enllaçar línies, generar ocasions i sumar gols i assistències. I en aquesta llista, Dani Olmo és el preferit per ocupar la vacant que deixa De Bruyne.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Dani Olmo, en el punt de mira

L'esportista de Terrassa viu un dels moments més delicats de la seva carrera. Fa tot just un any, Olmo complia el somni de tornar al club de la seva vida, el FC Barcelona, després d'una etapa molt positiva a Alemanya. El Barça, a més, va haver de fer encaix de bolillos per inscriure'l a causa de les restriccions del Fair Play Financer i a la difícil situació econòmica que travessa l'entitat. Malgrat tots els problemes, Olmo es va adaptar i va treballar dur per guanyar-se un lloc a l'equip dirigit per Hansi Flick.

La seva temporada, però, ha estat marcada per la irregularitat. Les lesions musculars li han fet perdre fins a 15 partits en totes les competicions, encara que sempre que ha estat disponible, Flick ha apostat per ell com a titular. El mateix tècnic alemany ho va deixar clar després de la victòria davant el Celta: "Ha de demostrar la seva qualitat en cada partit, és el que volem. Com Pedri, que està a un nivell increïble ara mateix i rendeix en tots els partits. I és el que volem també de Dani".

En números, Olmo ha disputat 36 partits oficials, signant 11 gols i 6 assistències, xifres que demostren la seva capacitat per decidir partits en l'últim terç de camp. No obstant això, cap de les seves actuacions en Lliga va arribar a completar els 90 minuts, prova que encara no ha assolit el seu màxim nivell físic.

| Instagram

Factors clau: desig, economia i la postura del Barça

L'interès del Manchester City no és casualitat. Guardiola busca un jugador polivalent, amb visió de joc, arribada a l'àrea i experiència internacional. Olmo, que ha demostrat ser decisiu en la selecció espanyola i a la Bundesliga, encaixa a la perfecció en aquest perfil. No obstant això, la seva sortida del Barça no serà fàcil ni barata.

El club català considera Olmo com una peça fonamental del nou projecte i, per ara, no contempla la seva venda. No obstant això, des de l'entorn culé reconeixen que una gran oferta econòmica podria canviar el panorama, especialment davant la pressió que viu el club per quadrar comptes i mantenir l'equilibri financer.

D'altra banda, la voluntat del mateix jugador serà un factor decisiu. Fa poc, Olmo va forçar el seu retorn a Barcelona superant moments de molta tensió, tant per la situació esportiva com per les traves burocràtiques per a la seva inscripció. Deixar el club tan aviat no és, a priori, la seva primera opció, encara que la possibilitat de treballar amb Guardiola i ser l'hereu de De Bruyne pot seduir qualsevol futbolista.