La recepta de Maria Nicolau per fer la Mona de Pasqua a casa

Hi ha costums que tenen gust d'infància, d'alegria compartida i de diumenges de primavera. La Mona de Pasqua és, sens dubte, una d'aquestes tradicions tan catalanes que s'esperen amb il·lusió, especialment per part dels més petits. Però si aquest any no vols comprar-la i et ve de gust fer-la tu mateix, la cuinera Maria Nicolau t'ho posa molt fàcil. I molt saborós.

Amb el seu estil directe, proper i entusiasta, Nicolau ens regala una recepta clara, senzilla i resultona per preparar una Mona de Pasqua casolana amb ingredients bàsics i un resultat espectacular.

| 3Cat, Maria Nicolau, duha127 de Getty Images Pro

El bescuit, l'essència d'una bona Mona

Comencem per la base: el bescuit. Per fer-lo necessites:

225 grams de farina

225 grams de sucre

Ous (no especifica quants, però entre 4 i 5 mitjans funciona bé)

El procés és clau:

Munta els rovells fins que blanquegin, ben airejats.

Munta les clares a punt de neu.

Barreja tot amb molta cura, sense que baixin les clares.

Aboca la massa en un motlle apte per a forn.

Enforna-ho durant 20 o 30 minuts a 180 °C, fins que el bescuit estigui esponjós i daurat.

| Atresmedia, Instagram, Getty Images, XCatalunya

La crema miraculosa: microones i màgia

Si et fa mandra fer cremes al foc, remenant sense parar, Maria Nicolau et salva la vida amb una crema de rovell feta al microones, sorprenentment eficaç i deliciosa. Només necessites:

200 grams de sucre

200 grams de rovell d'ou (uns 10 rovells)

300 grams de nata líquida

Barreja tot en un bol i remena bé. Un cop integrat, directe al microones.

Aquí ve la clau Nicolau: “li dones cops de 20 o 30 segons”, és a dir, escalfa en intervals curts i remena cada vegada, vigilant perquè no es talli. Així aconseguiràs una crema suau, espessa i brillant. Un luxe per cobrir la teva Mona.

El toc final: crema cremada i una decoració amb encant

Quan el bescuit estigui fred i la crema llesta, només queda:

Cobrir generosament amb la crema.

Cremar-la lleugerament amb un bufador o pala calenta (opcional, però molt recomanable).

Preparar una base o suport bonic per presentar-la.

Decorar amb ous de xocolata, plomes, figures, pollets… el que més t'agradi.

El resultat? Una Mona boníssima, casolana, tendra i amb una història darrere: l'orgull d'haver-la fet tu mateix.

Maria Nicolau, cuina sense por ni postureig

El que fa especial aquesta proposta no és només la recepta, sinó l'actitud. Fer la Mona a casa no ha de ser un embolic, sinó una celebració en si mateixa. I amb aquesta recepta, Maria Nicolau demostra que no calen grans tècniques ni eines de rebosteria. Només ganes, ingredients honestos i el desig de compartir un moment dolç.

Així que si aquest any vols sorprendre, emocionar i gaudir, ja saps: fes la teva pròpia Mona. I si és amb el toc de Maria Nicolau, molt millor.