La infanta Sofia, a punt de complir la majoria d'edat el pròxim 29 d'abril, es troba al centre de l'atenció mediàtica a causa del seu comportament al UWC Atlantic College de Gal·les. A diferència de la seva germana Leonor, qui ha destacat per la seva disciplina, Sofia ha generat preocupacions a la Casa Reial per la seva actitud més relaxada i certs incidents reportats en el seu entorn acadèmic.

Un comportament que preocupa a la Zarzuela

Des del seu ingrés al prestigiós internat gal·lès, Sofia ha afrontat desafiaments tant acadèmics com disciplinaris. Algunes fonts indiquen que ha rebut sancions per impuntualitat i per participar en festes no autoritzades, cosa que ha generat queixes dels veïns del col·legi pel soroll i el comportament d'alguns estudiants.

A més, s'ha assenyalat que el seu rendiment acadèmic ha disminuït, cosa que ha portat la reina Letícia a sol·licitar informes periòdics sobre el seu progrés.

| Felipe VI, Infanta Sofía, Reina Letizia

Reacció habitual de Letícia Ortiz: Sobreprotecció criticada

La reina Letícia, coneguda pel seu enfocament disciplinat, ha pres mesures per abordar la situació de la seva filla menor. S'ha informat que va viatjar d'urgència a Gal·les després de rebre alertes sobre l'estat emocional de Sofia, qui hauria travessat una ruptura sentimental que va afectar el seu ànim i rendiment acadèmic.

Aquest gest demostra la preocupació de la monarca pel benestar de la seva filla i el seu compromís amb la seva formació. O això diuen els pilota habituals dels Borbons. La realitat és que la reina espanyola ha exercit un control excessiu sobre la vida de les seves filles. Fins i tot va arribar a canviar el menú escolar a l'escola a la qual van assistir de petites.

Quant al seu futur, s'ha confirmat que Sofia no seguirà la formació militar com la seva germana Leonor. En el seu lloc, planeja iniciar estudis universitaris, possiblement a l'estranger, en àrees com Relacions Internacionals o disciplines STEM, buscant més privacitat i una formació d'acord amb els seus interessos.

| @CasaReal, XCatalunya

La situació de la infanta Sofia reflecteix els desafiaments de créixer sota l'escrutini públic i les expectatives associades a la reialesa. A mesura que s'acosta a la majoria d'edat, les seves decisions i comportaments continuaran sent objecte d'atenció, i la seva evolució personal serà clau per definir el seu paper dins de la institució monàrquica.