per Pol Nadal

En els primers mesos de 2025, Espanya presenta un panorama econòmic marcat pel creixement de l'ocupació i pressions en el teixit empresarial. L'afiliació mitjana a la Seguretat Social ha superat els 21,7 milions al maig, un nivell que no es veia des de feia anys, fet que reflecteix una recuperació postpandèmia sostinguda i una creació d'ocupació sòlida

Tanmateix, també emergeixen desafiaments rellevants: l'escassetat de talent en sectors com l'hostaleria i la sanitat, tensions inflacionàries i costos laborals en augment

Dins d'aquest entorn, la relació entre ocupadors i treballadors s'ha reconfigurat: els candidats ja no competeixen per accedir a una plaça, sinó que avaluen l'empresa. En aquest context de "candidate first", s'inscriu la recent declaració de l'empresari José Elías, fundador de Audax Renovables i La Sirena (a més d'altres projectes empresarials)

| La Sirena, José Elías

José Elías sobre la “competència emocional” després de la marxa d'un empleat

El titular d'aquesta notícia és cridaner: “La reacció de José Elías quan un empleat se'n va i li fa la competència”. Segons una entrevista referenciada per El Periódico del 4 de juny de 2025, Elías sosté que quan algú del seu equip decideix “convertir-se en competència”, no reacciona amb enuig, sinó tot el contrari: ho veu com una oportunitat i un senyal positiu

Aquest enfocament, en aparença sorprenent, reflecteix una visió estratègica madura sobre el talent i la cultura corporativa. En lloc de retreure la sortida de personal, José Elías interpreta aquest moviment com una manifestació d'apoderament i autonomia. Convida els líders a acceptar que la creació de valor no es limita a l'empresa original: reconèixer el talent com un recurs fluid pot fins i tot reforçar la reputació d'una organització que fomenta la professionalització

Canvi de paradigma en la relació empleat-empresari

Elías subratlla com en els darrers anys la dinàmica en el mercat laboral ha canviat dràsticament. Ja no n'hi ha prou amb oferir un contracte o una nòmina: cal competir en paquet salarial, condicions de treball i propòsit empresarial. Aquest gir respon a un entorn on la pandèmia, l'auge del teletreball i la recerca d'equilibri personal han posat en primer pla el benestar i l'autonomia

| TV3, Instagram, XCatalunya

Un exemple revelador: si durant l'entrevista ja es pregunten per pagues extra, flexibilitat o teletreball, és un senyal que l'aspirant avalua l'empresa tant com aquesta l'avalua a ell. Aquesta inversió emocional i laboral transcendeix la mera transacció econòmica d'un contracte

Sortir per emprendre: pèrdua o oportunitat de marca?

La notícia també toca una peça essencial: què passa quan un exempleat crea una empresa competidora? Si bé pot suposar una rivalitat comercial, també parla del valor que es va formar en aquell professional. Des d'aquesta òptica, la competència deriva de l'èxit formatiu i cultural de l'organització

Transformar aquest fenomen en oportunitat consisteix a mantenir canals de comunicació oberts amb excol·laboradors i fomentar la seva immersió en xarxes professionals. En comptes de veure'ls com a competència, poden ser aliats, prescriptors o fins i tot socis en nous projectes

| José Elías, @jose_elias_nvr

El desafiament de retenir talent en un mercat exigent

A més del salari, Elías destaca altres forces atractives: propòsit, flexibilitat, marca ocupadora i trajectòria professional. Davant mercats amb més d'11 % d'atur estructural i alhora sectors crítics amb manca de personal, guanyar força competitiva implica oferir més que places vacants

José Elías, en altres intervencions recents, ha emfasitzat que la creació d'ocupació sostenible no es pot delegar al sector públic. És la iniciativa privada la que sosté el teixit laboral: pimes, autònoms i sector terciari ho demostren dia a dia. L'aposta per la competitivitat i la retenció de talent resideix en el sector privat, no només en l'administració