José Elías parla d'autònoms i empresaris i fa enfadar els funcionaris

José Elías, un dels empresaris més coneguts d'Espanya, ha causat enrenou després de les seves declaracions al pòdcast Busca't la vida. En ell, va denunciar la situació crítica que viuen els autònoms al país: “Tots els que conec estan fotuts”. Aquestes paraules han encès el debat a xarxes i mitjans de comunicació.

No és la primera vegada que Elías es pronuncia sobre temes laborals, però aquesta vegada ho ha fet amb un to molt més directe i combatiu. Elías, líder d'importants inversions en energia i mobilitat, va assegurar que muntar un negoci a Espanya és pràcticament un acte d'heroisme. “Els primers cinc anys són de passar gana”-.

Un sistema que no perdona errors

L'empresari va lamentar que les condicions fiscals i legals castiguen l'autònom des del primer dia. “T'obliguen a pagar sense que hagis ingressat un euro. I si falles, no hi ha xarxa que et sostingui”, va afegir. També va posar el focus en la desigualtat entre treballadors per compte d'altri i autònoms.

“On són els drets de paternitat, els caps de setmana lliures o les 37 hores i mitja? Això no existeix per a nosaltres”. Lluny de parlar des de la teoria, Elías va recalcar que les seves paraules es basen en fets viscuts en el seu entorn. “Jo no veig cap autònom que treballi menys de 12 hores o que no arribi a final de mes”, va dir amb preocupació.

El risc d'emprendre avui a Espanya

Les afirmacions de l'empresari no són anecdòtiques. Segons dades recents, més del 60% dels nous autònoms abandonen l'activitat abans dels tres anys. La falta d'ajudes, la pressió fiscal i la inseguretat jurídica són factors clau. Elías adverteix que aquesta situació no només perjudica l'emprenedor, sinó tot el teixit productiu del país.

“Sense autònoms, no hi ha innovació, no hi ha ocupació, no hi ha futur”, va sentenciar. Des de la seva perspectiva, ser assalariat és molt més rendible i segur. “Et paguen cada mes, tens drets, vacances… Ser autònom en canvi és sobreviure, no viure”, va resumir al seu podcast.

Una crítica que va més enllà de la queixa

L'empresari no es va limitar a criticar: també va plantejar la necessitat urgent de reformes. “O canviem les regles o el sistema es dessagna. No pots exigir el mateix a qui no té estabilitat que a una gran empresa”, va explicar. En les seves paraules, s'intueix una crida al legislador: menys burocràcia, més incentius, i sobretot, un model que no penalitzi el petit.

“Cal entendre que sense petits projectes no hi ha grans èxits”, va rematar. Diversos col·lectius d'autònoms han recolzat les seves paraules, considerant-les una veritat incòmoda que pocs s'atreveixen a dir en veu alta. El vídeo del pòdcast ja acumula milers de visualitzacions.

La revelació final que estremeix el sector

Però el més impactant de la seva intervenció va arribar al final: José Elías va confessar que ell mateix, malgrat ser milionari, mai tornaria a començar des de zero com a autònom a Espanya. “No ho faria. Em vaig arruïnar una vegada i sé què és, però avui en dia seria encara més difícil. Amb aquest sistema, et maten abans que neixis com a emprenedor”.

Aquesta declaració, dita amb contundència, és vista per molts com el reflex d'una veritat alarmant: si algú amb èxit, recursos i contactes desaconsella llançar-se per compte propi, quina esperança queda per a qui tot just comença?

Les paraules d'Elías han servit com a altaveu d'una realitat que cada dia colpeja centenars de milers de persones. I mentre el debat creix, el sistema continua sense oferir respostes reals a aquells que decideixen crear valor per si mateixos.