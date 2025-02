Ramon Pellicer contundent quan li parla de la jubilació: 'Encara...'

El passat dissabte, Ramon Pellicer va acudir com a convidat al programa Col·lapse, de Ricard Ustrell, a TV3. Malgrat els seus més de 35 anys en antena, el veterà periodista és el rostre del TN Cap de Setmana i un dels professionals més estimats i respectats de la televisió pública catalana. La seva visita es va convertir en un dels moments més esperats, perquè en uns mesos—al novembre—complirà 65 anys i, segons s'ha anat filtrant, s'aveïnen canvis als Telenotícies de cara al pròxim curs. La gran pregunta era obligada: es jubilarà el cèlebre presentador o farà el pas a un nou rol a la cadena?

Trajectòria d'altura i un passat a TVE

Resulta difícil imaginar els informatius de TV3 sense Pellicer al capdavant, sobretot en cap de setmana. I és que el periodista, que va iniciar el seu camí a Catalunya Ràdio el 1986, va fer el salt a la petita pantalla dos anys més tard a la televisió autonòmica. Des de llavors, el seu rostre ha aparegut en tot tipus de formats i franges: el matinal Bon dia, Catalunya amb Mari Pau Huguet, l'espai de reportatges Entre línies o fins i tot el late-night Tres D, aportant a cadascun la seva empremta.

| YouTube

Potser un dels seus episodis més recordats sigui la seva marxa a TVE, on va canviar el seu nom a "Ramón" durant quatre anys fins que, amb el canvi de Govern, el van rellevar de les seves funcions. Finalment, va tornar a TV3 per capitanejar el TN Vespre primer i el TN Cap de Setmana després, rol en el qual es manté des de fa més d'una dècada i que l'ha consolidat com un dels presentadors més populars del canal.

El desafiament dels 65 anys

Amb el canvi imminent dels telenotícies a TV3 programat per al setembre, molts es preguntaven si el veterà comunicador seguiria a càrrec de la seva franja o aprofitaria per acomiadar-se. En la seva xerrada amb Ricard Ustrell, Pellicer va deixar clara la seva determinació: la jubilació, de moment, ni es planteja. "Quan vaig començar em deien que era molt jove; ara em diuen el contrari: que potser sóc massa gran", va bromejar. I va afegir: "No penso en la jubilació. Mentre jo gaudeixi i m'ho passi bé, seguiré treballant". Unes frases contundents que situen la pilota a la teulada de la direcció de la cadena.

Des de fa temps, s'especula amb la possibilitat que Pellicer pogués fer un pas al costat per la seva edat. Per a Pellicer, complir 65 no hauria de ser motiu automàtic de relleu. Recorda amb afecte quan el seu avi, dedicat a conduir camions cisterna, va anunciar que ja no treballaria més i va canviar dràsticament la seva rutina. "Jo estic molt content amb la meva vida i res em marca una agenda. Vull que ho canviï el meu pensament de les coses", va dir en l'entrevista.

Una icona de cap de setmana

Ramon Pellicer condueix el TN cap de setmana, líder d'audiència en la seva franja, i un dels espais noticiosos amb més fidelitat per part dels espectadors catalans. La seva presència carismàtica i el seu estil proper l'han convertit en un dels símbols de la casa. Tot i això, el periodista ha admès que no sempre és fàcil mantenir-se al cim després de més de tres dècades de carrera.

| TV3, TikTok

Una filla tiktoker

Durant la conversa, va parlar també d'algunes anècdotes personals. Per exemple, la seva filla Martina, molt activa a la xarxa social TikTok, ha destacat el perfeccionisme del seu pare en qualificar-lo d'"obsessiu amb l'ordre". Entre rialles, Pellicer va reconèixer aquest tret, però també va demostrar la seva faceta més distesa, explicant que, amb el temps, un aprèn a relativitzar i a trobar equilibri entre la vida professional i la personal.