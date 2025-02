'Com si fos ahir' del 4 de febrer: Enfrontament Patri - Naiara i solució d'última hora

La setmana continua intensa a Com si fos ahir, i aquest dimarts 4 de febrer de 2025 els personatges hauran d’afrontar situacions que poden canviar de manera decisiva les seves vides. Un dels casos més clars és el del Toni, que es troba en un moment delicat després de signar els papers del divorci amb la Gemma. Tot i que la separació fa temps que es gestava, la formalització legal li cau com una galleda d’aigua freda i el deixa més tocat del que estava disposat a admetre.

Ara, amb la constatació oficial del final del seu matrimoni, el Toni s’ha d’enfrontar a un sentiment de buidor que no sap ben bé com canalitzar.

Enmig d’aquest sotrac emocional, la Cristina li proposa una via d’escapament curiosa però efectiva: desfogar-se anant a fer el boig amb el cotxe. És la seva manera d’alliberar tensions i deixar enrere, encara que sigui per uns moments, el pes d’un divorci que li fa la sensació d’emportar-se una part del seu passat. Una vegada més, la Cristina complicant les coses.

| TV3

L'Eva amb el lliri a la mà, com sempre

Mentrestant, l’Eva continua entregant-se a la tasca d’ajudar el Lluís, aquell pacient marcat per la negligència del Rodri i que, des de fa uns dies, ha trobat en ella un suport inestimable. Les recomanacions de l’Andreu i la Gina perquè no es deixi atrapar per la llàstima passen per alt: l’Eva considera que, mentre el Lluís necessiti un cop de mà, ella hi serà.

El personatge de l’Eva no es cansa d’anar amb el lliri a la mà i de rebre per totes bandes.

| TV3, Twemoji, XCatalunya

La Gina presumeix de 'nòvio'

Qui, en canvi, es troba en un moment d’eufòria romàntica és la Gina. Després de la seva aventura a Tinder, l’Àlvar s’ha convertit en un motiu d’il·lusió enmig de la seva rutina. La Gina està tan encantada amb ell que ja ha decidit presentar-lo a la colla. El que no sap la Gina és que tot indica que l’Àlvar és un estafador de l’amor. Serà el mateix que ja li ha tret diners a la Lídia?

La Naiara s'enfada amb el seu germà i la Patri

Finalment, la Naiara s’assabenta que la Patri i el Toni petit tenen la intenció d’anar a viure junts al pis de la Gemma… i que no compten amb ella. Aquesta descoberta la deixa perplexa i enfadada, ja que creia que la convivència seria entre tots tres. Veient el panorama, la Patri improvisa una solució sobre la marxa, però la Naiara no té clar si serà prou convincent o si només servirà per aparcar el conflicte fins més endavant.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 4 de febrer de 2025?

El capítol de ‘Com si fos ahir’ d’aquest dimarts començarà a les quatre i un minut de la tarda i durarà una mica més de trenta-cinc minuts. Com cada dia, en directe a TV3 i a la plataforma 3cat, després del ‘Cuines’.