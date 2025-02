Segur que no recordaves l'aparició de Gerard Quintana en una sèrie de TV3

Gerard Quintana i Rodeja va néixer el 7 de novembre de 1964 a Girona, és un destacat cantant, compositor i escriptor espanyol, reconegut principalment per ser el líder de l'emblemàtica banda de rock català Sopa de Cabra.

El 1986, Quintana es va unir a Sopa de Cabra com a vocalista principal i lletrista. La banda es va convertir en una de les més influents del moviment "rock català", llançant àlbums emblemàtics com "Sopa de Cabra" (1989), "La Roda" (1990) i "Ben endins" (1991), aquest últim considerat un dels millors discos en directe del rock català. Després d'una exitosa trajectòria, el grup es va dissoldre el 2001, però es va reunir el 2011 per a una sèrie de concerts commemoratius i ha continuat actiu des de llavors, llançant nous treballs com "Cercles" (2015) i "La Gran Onada" (2020).

| TV3

En paral·lel a Sopa de Cabra, Quintana també ha provat sort en solitari. Paral·lelament a la seva tasca amb Sopa de Cabra, Quintana ha desenvolupat una prolífica carrera en solitari, publicant àlbums com "Senyals de fum" (2003), "Les claus de sal" (2004) i "Per un tros de cel" (2005). També ha col·laborat amb altres artistes, destacant el seu treball amb Jordi Batiste en discos com "Els miralls de Dylan" (1998) i "Sense reina ni as" (2000).

Faceta literària

A més de la seva carrera musical, Quintana ha provat sort en la literatura. El 2019, va publicar la seva primera novel·la, "Entre el Cel i la Terra", i el 2021 va guanyar el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb "L'home que va viure dues vegades". La seva obra literària ha estat ben rebuda, consolidant-lo com un escriptor destacat en la literatura catalana.

Faceta artística

Segur que no ho recordareu, però va aparèixer a 'Secrets de Família'. Aquesta va ser la segona sèrie de sobretaula de TV3. Es va emetre després de 'Poblenou' i igual que la seva antecessora només va durar un any. Només uns 190 capítols. Una estratègia, de sèries curtes, que la cadena va deixar enrere amb 'Nissaga de Poder' o 'Laberint d'ombres', de gairebé 500 capítols cadascun. I ja no diguem amb 'el Cor de la Ciutat', 'la Riera' o 'Com si fos ahir', de molta més llarga durada.

Ambientada a Girona, tenia com a protagonista la família Riera, que amagava diversos secrets del passat. La fugida de Narcís (Sergi Mateo) 25 anys enrere, va deixar moltes ferides a la família i amb el seu retorn encara es van fer més profundes. Narcís, profundament enamorat de Dolors (Montse Guallar) no podia estimar cap altra dona i això l'havia portat a cometre autèntiques atrocitats amb altres dones. A una d'elles la va empènyer al suïcidi. A una altra, Laura Cufí (Emma Vilarasau) li va fer una cosa semblant. I aquesta va ser la seva perdició. Va acabar a la presó i sense l'amor de Dolors.

Al seu retorn, una de les persones que millor va connectar amb Narcís va ser Marta, la seva neboda. Interpretada per Ingrid Rubio, el personatge tenia 18 anys i un fort caràcter. Va ser parella del personatge interpretat per Francesc Orella, diversos anys més gran que ella. Una relació en la qual ella portava la veu cantant i que avui en dia, per la diferència d'edat, hauria estat censurada pel wokisme.

Cap al final de la sèrie, Marta va començar a presentar un programa a la televisió local. Era un programa d'entrevistes anomenat 'la Coctelera'. El primer convidat va ser Gerard Quintana i, com es pot veure en el vídeo, tot va ser un autèntic desastre. El cantant es va interpretar a si mateix en una divertida escena però no va tenir continuïtat a la sèrie.

Ingrid Rubio, una gran actriu

Des de llavors, la carrera d'Ingrid Rubio també ha estat llarga. Va néixer el 2 d'agost de 1975 i, a part de Secrets de Família, ha intervingut en altres sèries i pel·lícules. El seu salt al cinema es va produir el 1996 amb la pel·lícula "Més enllà del jardí", dirigida per Pedro Olea, per la qual va rebre el Premi Goya a la Millor Actriu Revelació. Aquell mateix any, va protagonitzar "Taxi" sota la direcció de Carlos Saura, interpretació que li va valer una Menció Especial al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià.

| Instagram

Al llarg de la seva carrera, Rubio ha participat en més de 20 pel·lícules, destacant en coproduccions hispano-argentines com "El far" (1998), "L'alquimista impacient" (2002) i "Germans" (2005). En sèries com "Infidels" (2011), "Pulsacions" (2017), "El poble" (2019-2023) i "Hache" (2019-2021)