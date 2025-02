Ramon Pellicer contundente cuando le habla de la jubilación: 'Todavía...'

El pasado sábado, Ramon Pellicer acudió como invitado al programa Col·lapse, de Ricard Ustrell, en TV3. Pese a sus más de 35 años en antena, el veterano periodista es el rostro del TN Fin de Semana y uno de los profesionales más queridos y respetados de la televisión pública catalana. Su visita se convirtió en uno de los momentos más esperados, porque en unos meses—en noviembre—cumplirá 65 años y, según se ha ido filtrando, se avecinan cambios en los Telenotícies de cara al próximo curso. La gran pregunta era obligada: ¿se jubilará el célebre presentador o dará el paso a un nuevo rol en la cadena?

Trayectoria de altura y un pasado en TVE

Resulta difícil imaginar a los informativos de TV3 sin Pellicer al frente, sobre todo en fin de semana. Y es que el periodista, que inició su camino en Catalunya Ràdio en 1986, dio el salto a la pequeña pantalla dos años más tarde en la televisión autonómica. Desde entonces, su rostro ha aparecido en todo tipo de formatos y franjas: el matinal Bon dia, Catalunya con Mari Pau Huguet, el espacio de reportajes Entre línies o incluso el late-night Tres D, aportando a cada uno su impronta.

Quizá uno de sus episodios más recordados sea su marcha a TVE, donde cambió su nombre a “Ramón” durante cuatro años hasta que, con el cambio de Gobierno, lo relevaron de sus funciones. Finalmente, volvió a TV3 para capitanear el TN Vespre primero y el TN Fin de Semana después, rol en el que se mantiene desde hace más de una década y que lo ha consolidado como uno de los presentadores más populares del canal.

El desafío de los 65 años

Con el inminente cambio de los telediarios en TV3 programado para septiembre, muchos se preguntaban si el veterano comunicador seguiría a cargo de su franja o aprovecharía para despedirse. En su charla con Ricard Ustrell, Pellicer dejó clara su determinación: la jubilación, de momento, ni se plantea. “Cuando empecé me decían que era muy joven; ahora me dicen lo contrario: que quizás soy demasiado mayor”, bromeó. Y añadió: “No pienso en la jubilación. Mientras yo disfrute y me lo pase bien, seguiré trabajando”. Unas frases contundentes que sitúan la pelota en el tejado de la dirección de la cadena.

Desde hace tiempo, se especula con la posibilidad de que Pellicer pudiera dar un paso al costado por su edad. Para Pellicer, cumplir 65 no debería ser motivo automático de relevo. Recuerda con cariño cuando su abuelo, dedicado a conducir camiones cisterna, anunció que ya no trabajaría más y cambió drásticamente su rutina. “Yo estoy muy contento con mi vida y nada me marca una agenda. Quiero que lo cambie mi pensamiento de las cosas”, dijo en la entrevista.

Un icono de fin de semana

Ramon Pellicer conduce el TN cap de setmana, líder de audiencia en su franja, y uno de los espacios noticiosos con mayor fidelidad por parte de los espectadores catalanes. Su presencia carismática y su estilo cercano le han convertido en uno de los símbolos de la casa. Aun así, el periodista ha admitido que no siempre es fácil mantenerse en la cúspide tras más de tres décadas de carrera.

Una hija tiktoker

Durante la conversación, habló también de algunas anécdotas personales. Por ejemplo, su hija Martina, muy activa en la red social TikTok, ha destacado el perfeccionismo de su padre al calificarlo de “obsesivo con el orden”. Entre risas, Pellicer reconoció ese rasgo, pero también demostró su faceta más distendida, explicando que, con el tiempo, uno aprende a relativizar y a encontrar equilibrio entre la vida profesional y la personal.