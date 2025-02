Brutal repassada de Joel Joan a TV3: 'Em van dir...'

La relació entre Joel Joan i la televisió pública catalana, TV3, ha viscut moments de complicitat i grans èxits, com Plats Bruts. Tanmateix, avui no travessa una de les seves pitjors etapes. L'actor i director, reconegut pel seu caràcter inconformista i les seves opinions sense filtre, fa temps que va trencar el seu silenci per criticar obertament la manera com la cadena gestiona els projectes de ficció.

En una extensa conversa mantinguda amb el periodista Albert Om, el creador va desvelar algunes de les discrepàncies que l'han portat a distanciar-se del mitjà, i entre els quals s'inclouen la negativa a produir noves propostes i l'exigència de presentar-se a un concurs que, segons afirma, “estava manipulat”.

Portes tancades

Plats Bruts és l'excepció. Joel Joan té les portes tancades a TV3. Tot i que la cadena va col·laborar en la producció cinematogràfica de Escape Room, Joel Joan sosté que els seus nous projectes per a televisió fa anys que s'estavellen contra un mur de rebuig.

En l'entrevista, l'actor subratlla que la cadena ni tan sols va voler abordar una tercera temporada de 'El crac', sèrie d'humor amb tints autobiogràfics que ell mateix va protagonitzar i que, en el seu moment, va aconseguir una acollida moderadament positiva.

Amb tot, la “gota que va fer vessar el got” va ser la decisió de TV3 de llançar un concurs per a la producció d'una nova comèdia de situació, convidant-lo a participar. “De veritat m'he de presentar a un concurs?”, es preguntava indignat, al·legant el seu ampli bagatge.

“No crec que es tracti que no agradi Joel Joan. Han col·laborat amb mi al cinema. Però quan es parla de fer sèries, no hi ha manera. No em reuneixo amb TV3 des de fa quatre o cinc anys. Els vaig presentar un projecte que a mi m'encantava… i em van dir que no”.

El projecte es va atorgar finalment a Dani de la Orden. Joel Joan es va mostrar especialment molest pel format emprat, creient que el resultat estava predeterminat: “Li donen la sitcom a Dani de la Orden. Quina casualitat! Si ja saben que li volen encarregar, no obliguis la gent a competir. Jo, després de Plats bruts, he de presentar-me a una competició per demostrar que sé fer sitcoms?”

L'espina clavada de “El convidat”

Un dels capítols cridaners de la conversa amb Albert Om va tenir a veure amb un vell projecte: El convidat, programa emblemàtic de TV3 on Om convivia durant 24 hores amb personalitats de la cultura i la política catalanes. El presentador va contactar amb Joel Joan perquè figurés en un dels episodis, però l'actor va rebutjar l'oferta. Ell mateix ho va justificar ara: “Estava en una etapa més fosca, acabat de separar… no estava perquè vinguessis a casa meva”.