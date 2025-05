Ni Sort ni Sitges, el poble català que anirà al Grand Prix 2025

per Mireia Puig

L'estiu televisiu a Espanya tornarà a comptar amb un dels formats més estimats i nostàlgics pel públic: El Grand Prix del Verano. Amb el retorn de Ramón García al capdavant del programa, acompanyant dues noves presentadores, TVE ha confirmat els 10 municipis que participaran en aquesta nova edició.

Cada localitat representarà la seva comunitat autònoma en una competició festiva, plena de jocs, aigua, disfresses i obstacles. Però el més important no són els premis, sinó l'orgull de representar la teva terra i guanyar-se l'afecte del públic.

Aquest any, entre els pobles seleccionats, n'hi ha un que destaca especialment a Catalunya. Es tracta d'un petit municipi que no arriba als 6.000 habitants, però la il·lusió del qual ha contagiat tota la seva comarca i ara es prepara per viure un estiu inoblidable.

Ramón García repeteix, però canvia l'equip

Com ja és tradició, Ramón García tornarà a posar-se la seva clàssica jaqueta per animar els concursants des de la pista central. No obstant això, aquesta vegada no estarà sol: l'acompanyaran dues noves presentadores que aportaran un aire renovat al programa. Es tracta de la humorista i influencer Lalachus, molt popular a les xarxes socials, i la periodista Ángela Fernández, coneguda pel seu treball a RNE.

Ambdues aportaran dinamisme i frescor a una fórmula televisiva que barreja nostàlgia amb entreteniment actual. La mecànica del programa es manté intacta: dos pobles competeixen cada setmana en diferents proves físiques i humorístiques, mentre un padrí o padrina famós defensa cada equip des del plató.

Un càsting obert per triar els representants

El municipi català seleccionat haurà ara d'organitzar un càsting per escollir els veïns i veïnes que participaran en el programa. Els requisits són senzills, però estrictes: han de tenir entre 18 i 35 anys i estar empadronats al poble. Aquesta selecció generarà una gran expectació, ja que molts joves de la localitat somien amb viure aquesta experiència televisiva.

A més, comptar amb un padrí o padrina famós serà clau per donar visibilitat al municipi davant milions d'espectadors. La notícia ha estat acollida amb entusiasme pels veïns, que ja preparen samarretes per animar els seus representants. L'ambient recorda a les festes majors, però amb una dimensió mediàtica nacional.

Un aparador únic per a petits pobles

Participar en el Grand Prix suposa molt més que sortir a la tele. És una oportunitat perquè municipis petits mostrin la seva cultura, la seva gent i la seva alegria a tota Espanya. Alguns pobles que van competir en edicions anteriors han vist augmentar el turisme en els mesos següents.

En aquesta ocasió, a més del representant català, participaran pobles de comunitats com València, Madrid, Galícia, Andalusia, Castella i Lleó o el País Basc. Tots ells han estat seleccionats per la seva implicació veïnal, el seu entusiasme i la seva capacitat per generar espectacle.

TVE aposta per una edició estiuenca que combini tradició i modernitat. Les proves clàssiques com “la vaquilla” o “el tronco loco” seguiran presents, però també hi haurà nous reptes adaptats al format actual.

El nom del poble català que representarà tota Catalunya

I ara sí, el que molts esperaven: el nom del poble català seleccionat per representar Catalunya a El Grand Prix del Verano. Després d'un procés de selecció, l'escollit ha estat L’Arboç, a la comarca del Baix Penedès. Amb poc menys de 6.000 habitants, L’Arboç es converteix així en el centre de totes les mirades.

L'alcalde Joan Sans ho ha anunciat amb orgull: “Ens fa molta il·lusió representar Catalunya. Ho donarem tot”. Aquest estiu, milions d'espanyols coneixeran L’Arboç. I, amb sort, també el recordaran com el poble que va portar la bandera catalana al més alt del Grand Prix.