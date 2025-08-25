Laura Escanes emociona els seus fans amb els millors moments de la seva filla i el seu gos

Una publicació íntima de Laura Escanes ha remogut la sensibilitat de la seva comunitat digital. La creadora ha compartit records familiars que encapsulen el seu estiu més lluminós sense abusar de l’exposició. El rellevant no és només la imatge bonica, sinó el relat afectiu que reforça vincles i calma polèmiques passades. Així ho demostra la seva darrera entrega de moments amb Roma i Rock, que ha corregut com la pólvora.
El vídeo de Menorca que uneix Roma i Rock
El clip va aparèixer el 20 d’agost al perfil d’Instagram del gos, @rockpoodletoy, amb una frase senzilla. Deia, en primera persona, "si la mami i la Roma són felices a Menorca", jo també ho soc". Les imatges mostren la nena asseguda en una embarcació mirant l’horitzó, mentre Rock descansa sobre ella contemplant el mateix paisatge. L’escena dura segons, però explica una afinitat construïda amb calma, jocs i rutines domèstiques que l’audiència reconeix.
No és una postal aïllada, sinó el següent capítol d’una tradició d’estiu que Laura manté amb la seva filla a l’illa. Cada any repeteixen una foto al mateix racó de Ciutadella, registre que aquest juliol va tornar a emocionar. Des que Rock va arribar el 2023, la influència del ca en la narrativa familiar s’ha fet notar en vídeos i anècdotes. La seva presentació com a nou membre ja va ser tendència, i mesos després va protagonitzar moments virals pel seu caràcter juganer.
Reaccions, límits i un debat que Laura no defuig
El nou muntatge ha rebut una cascada de missatges celebrant la naturalitat i el vincle entre nena i mascota, allunyats de qualsevol artifici publicitari. Diversos comentaris destaquen la serenor del vídeo i agraeixen que la influencer segueixi mostrant escenes sense rostre identificable de la seva filla. Aquest enfocament de protecció no és casual, perquè Laura defensa públicament el dret de Roma a créixer sense exposició excessiva. Al gener va explicar que no comparteix tot el que viu amb la seva filla i va reivindicar que als pares se’ls qüestiona molt menys.
També ha hagut de lidiar amb dards per parlar en català a Rock, contestant amb fermesa i normalitzant la seva vida bilingüe. L’escena de Menorca funciona com a antídot davant el soroll, perquè posa el focus en la cura i la convivència. El context professional reforça aquest relat, ja que la presentadora viu un any dolç amb el seu programa i el seu pòdcast reconegut. El seu espai Entre el cielo y las nubes va ser premiat als Ondas Globals, consolidant la seva nova etapa mediàtica amb solvència.
El que queda és una col·lecció d’instants que rehabiliten la tendresa en temps d’hiperexposició i consum accelerat d’intimitats alienes. Veurem si Laura segueix compartint retalls de l’estiu, o si prefereix guardar silencis que protegeixin el més valuós de la seva llar. Per ara, Roma i Rock es queden amb el protagonisme, i l’audiència amb un somriure que dura més d’uns segons.